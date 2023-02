Alcalá de Henares pedirá "soluciones" a Ayuso por las condiciones "penosas" de una residencia pública

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes, en un pleno extraordinario, una moción para exigir a la Comunidad de Madrid "soluciones inmediatas a las penosas condiciones que sufren los mayores de la residencia Francisco de Vitoria", según informa Europa Press.

En concreto, ha destacado "la mala calidad y escasez de comida, la falta de agua potable y la falta de personal para atender las necesidades de los grandes dependientes".

Con el salón de plenos repleto de familiares de afectados, que desde hace meses hacen llegar sus quejas al Consistorio por el funcionamiento del centro dependiente del Gobierno regional, el Pleno ha arrancado con la intervención de la representante de los familiares de los internos, Maite López, quien ha leído un manifiesto que ya ha reunido más de 200 firmas.

En su intervención, López ha destacado el "empeoramiento" de las condiciones de vida de los ancianos en el último año y se ha referido especialmente a la falta de aseo, "con suerte", tres duchas a la semana.

"Los días que no coinciden con la ducha, es notoria la falta de aseo general, manos sucias, uñas sin cortar, barbas y bigotes con restos de comida, dientes sucios...", ha detallado. Asimismo, ha asegurado que la ropa tampoco recibe un lavado periódico.

Además, la representante, quien tiene a sus padres en la residencia, los dos con alzhéimer, ha denunciado también la mezcla de pacientes con diferentes capacidades cognitivas, algo que afecta, según ha explicado, a quienes aún conservan sus facultades.

A este hecho se suma la falta "indecente" de terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas y la "condena a la inmovilidad" que sufren los internos que no tienen visitas, ha resaltado.

La portavoz de los familiares ha hecho hincapié en "la mala calidad y escasez de la comida" y ha preguntado a los concejales presentes quién de ellos puede comer por 4,65 euros al día, "alimentos crudos y mal cocinados, a toda prisa".

Dirigiéndose a la portavoz del PP en el Consistorio alcalaíno, Judith Piqué, López le ha reprochado que "cobra por hacer de la vida de la gente mejor no por ver qué sale más rentable con nuestros mayores".

Cubrir las bajas y mayor coordinación

En segundo lugar, ha tomado la palabra la representante de los trabajadores de la residencia, María Cristina González, quien ha calificado de "insostenible" la situación y ha exigido, entre otras reivindicaciones, que se cubran las bajas de cerca de un 25% de la plantilla.

A ello, ha sumado los ceses voluntarios de profesionales "que han llegado a sus límites", además de pedir una mejor coordinación a todos los niveles, inversión en material adecuado y alimentación de calidad.

González ha asegurado que "desde dentro no hay voluntad de revertir la situación", cuando los trabajadores lo único que quieren es "hacer bien su cometido".

La portavoz de los trabajadores ha añadido que no van a consentir que el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) les diga que están "mal acostumbradas". "No tenemos miedo a las sanciones sino a nuestra propia conciencia. No somos mercenarios, somos profesionales", ha expresado.

Debate político

Tras las intervenciones de las representantes, ha comenzado el debate político entre los grupos de la Corporación municipal. Nada más tomar la palabra la concejala del Partido Popular Esther de Andrés, quien empezó a compartir cifras sobre ratios y precios, se ha tensado el ambiente por los gritos de los familiares que desmentían sus datos con sus propios testimonios.

Durante su intervención, De Andrés ha defendido que la ratio de personal por residente de la Francisco de Vitoria es la "adecuada e incluso superior a otras residencias" y que la calidad de la comida y del agua es "buena". "Mentira, que lo supervisen", exclamaban los familiares desde sus asientos.

Desde el PSOE, ha intervenido la concejala de Salud, Blanca Ibarra, quien le ha reprochado a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcalá que se "esconda y no haya tomado la palabra", siendo la única con doble condición de concejala y diputada de la Asamblea de Madrid, "con un sueldo de 100.000 euros, que tiene acceso todas las semanas a las autoridades responsables del centro".

Antes de acabar su turno de palabra, Ibarra ha pedido a los concejales del PP que se sumen a la aprobación de la moción para poder entregarle a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a Alcalá prevista para este miércoles, el apoyo unánime de la Corporación a esta exigencia.

Finalmente, la moción salió adelante con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, la abstención de Vox y los votos en contra del PP.