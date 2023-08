Yolanda Díaz aúpa al núcleo duro de Sumar en el grupo parlamentario mientras sus aliados le piden más poder

Las primeras batallas de Sumar tras el 23J se librarán en el Congreso. A una semana de la constitución de las Cortes, la líder de la coalición, Yolanda Díaz, ya ha elegido a la que será su portavoz parlamentaria esta legislatura, Marta Lois. Su nombre, aunque desconocido para el gran público, llevaba resonando dentro del espacio desde hace semanas. Se trata de una persona de la máxima confianza de Díaz, a la que le encargó la tarea de presidir su partido instrumental, Movimiento Sumar, en esta etapa transitoria. Durante las negociaciones para conformar la coalición, la vicepresidenta segunda en funciones ya estableció que esa posición le correspondía a su partido, igual que su suplencia.

Lois, doctora en Ciencia Política por la Universidade de Santiago de Compostela, ha estado ligada a la política municipal de la capital gallega con Compostela Aberta, coalición con la que llegó a ser concejal de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo en el mandato del exalcalde Martiño Noriega entre los años 2015 y 2019. Posteriormente, fue portavoz del partido local en el consistorio hasta 2022. La vicepresidenta segunda en funciones ya ha trasladado el nombramiento a las ocho formaciones que integran su candidatura, al igual que el de Txema Guijarro, que será el secretario general del grupo, un cargo que ya ostentó durante la legislatura que ahora expira.

Tanto Guijarro como Lois pertenecen a la 'cuota' Sumar, pero la idea de Díaz es repartir el resto de cargos de peso como las portavocías adjuntas, los miembros de la Mesa del Congreso o las presidencias y vicepresidencias de las comisiones entre el resto de formaciones de la coalición como los comunes, Podemos y Compromís. Díaz reunirá al grupo el día antes de la constitución de las Cortes, el próximo 16 de agosto, para establecer unas pautas básicas de funcionamiento, pero varias fuentes del espacio ya deslizan que la convivencia de las diferentes familias no va a ser sencilla y piden tener más peso en el grupo parlamentario.

En el equipo de Díaz abogan por reeditar la fórmula de reparto de tiempos que aplicó el grupo de Unidas Podemos la pasada legislatura, en la que las diferentes organizaciones que lo conformaban —Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem y Galicia en Común— tenían garantizado tener voz durante los debates clave en el pleno, dividiendo el tiempo pasado entre las cuatro formaciones. Ahora, con ocho partidos, el esquema se complica, ya que no todos tienen el mismo peso dentro del grupo parlamentario, en el que la ministra de Trabajo en funciones quiere llevar la voz cantante.

El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso está formado por diez diputados de Yolanda Díaz, cinco de Podemos, cinco de los comunes, cinco de Izquierda Unida, dos de Más Madrid, dos de Compromís, uno de la Chunta Aragonesista y otro de Més per Mallorca. El documento ratificado por todas las formaciones antes de registrar la coalición establece que el funcionamiento del espacio “se regirá por un reglamento que respetará los acuerdos adoptados y se acordará entre las fuerzas políticas que componen la coalición”.

Una coalición en la que todos quieren tener voz propia

Uno de los retos de Díaz esta legislatura será tratar de cohesionar un grupo político en el que todos quieren tener voz propia. También para una eventual investidura de Pedro Sánchez. Al menos así lo ha manifestado ya Compromís y, en menor medida, Podemos. Los primeros han exigido la condonación de deuda de la Comunitat Valenciana y la reforma de la financiación autonómica para apoyar a Sánchez, los segundos son menos claros y simplemente señalan que quieren ejercer su "autonomía estratégica". El resto de aliados no reclaman una negociación bilateral, pero algunos como Més o la Chunta sí piden a la líder de Sumar que tenga en cuenta sus reivindicaciones a la hora de negociar con los socialistas.

Además, una de las críticas que sobrevuelan sobre la vicepresidenta segunda radica en su dificultad de diferenciarse del PSOE por su complicidad con Sánchez y su formas, más propensas al diálogo que al "ruido", como ella misma define a las discrepancias entre los socios del Ejecutivo. Podemos, que es quien hasta ahora ha ocupado el liderazgo de ese espacio, ha convertido sus enfrentamientos con el PSOE en uno de sus campos de batalla en la legislatura que ahora acaba, mientras que Díaz aboga por resolver los conflictos de otro modo. Para los de Ione Belarra es vital remarcar esas diferencias para evitar ser percibidos como lo mismo y consideran que la vicepresidenta segunda en funciones corre el riesgo de quedar desdibujada frente a Sánchez.

La estrategia de la dirección de Sumar para marcar perfil frente al PSOE, según apuntan varias fuentes del equipo de Díaz, será similar a la desplegada en campaña: dar protagonismo a las propuestas y reforzar la comunicación en positivo para no ser percibidos de manera hostil por los medios. Uno de los mensajes en los que ha insistido más la gallega es en el hecho de que las medidas del Gobierno de coalición no han llegado a todos los hogares, especialmente a los que más lo necesitan, y por ese motivo hacen falta medidas "vivir mejor", como la reducción de la jornada laboral. Díaz, además, confía en repetir al frente del ministerio de Trabajo y alcanzar más acuerdos con el diálogo social, uno de sus sellos esta legislatura.

Sumar denuncia la "falta de ambición" del PSOE

El PSOE, por lo pronto, ha pedido a Díaz tener un solo interlocutor en las negociaciones para conformar la coalición, aunque apenas hay avances según constatan ambas partes. El portavoz de la coalición, Ernest Urtasun, ha denunciado este miércoles desde los micrófonos de la Cadena Ser que el PSOE está demostrando una "cierta falta de ambición" en las negociaciones para alcanzar un acuerdo programático sobre el que se reedite el próximo Gobierno de coalición.

Urtasun ha subrayado que en los primeros contactos que están manteniendo con el equipo negociador del PSOE los planteamientos han sido "claramente insuficientes" y ha avisado de que no aceptarán conformar un Ejecutivo que tenga "pocos compromisos concretos" como hoja de ruta. "De las urnas sale que tenemos que gobernar más y mejor y abordar los problemas de los españoles", ha recalcado.

Sin embargo, el eurodiputado ha evitado explicitar en qué no está siendo ambicioso el PSOE. "La cuestión no es tanto sobre una medida o la otra", ha manifestado antes de recalcar que no quieren llegar a un debate de investidura de Sánchez "con un acuerdo de Gobierno excesivamente inconcreto", sino con un documento "ambicioso, muy concreto y muy detallado".