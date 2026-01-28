Ana María González Herdado sustituirá a Ábalos en el Congreso

La alcaldesa de Llaurí (València), Ana María González Herdado, sustituirá al exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos en su escaño en el Congreso tras renunciar éste a su acta de diputado por València.

Según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, en su puesto como diputado se incorporará González Herdado, que concurrió a las elecciones en las listas del PSOE por València.

Retirada del carnet tras dar positivo en alcoholemia

La sustituta de Ábalos dio positivo, en abril de 2021, en un control de alcoholemia realizado por la Policía local de València y aceptó pagar una multa de 960 euros y la retirada del carnet de conducir durante 8 meses.

Tras conocer esos hechos, el PSPV-PSOE le abrió un expediente informativo para analizar lo sucedido y valorar las posibles repercusiones, que según han indicado a EFE fuentes cercanas a la alcaldesa fue archivado.

Las mismas fuentes señalan que a pesar de este incidente González obtuvo el respaldo mayoritario de sus vecinos y revalidó el cargo de alcaldesa en 2023.

Lamentan que la denuncia "que se hizo viral en su momento" y ya está "amortizada" vuelva a hacerse pública cada vez que sale su nombre al ser la siguiente en la lista del PSPV-PSOE en el Congreso para sustituir a Ábalos.

González, añaden, aceptará el acta de diputada, un cargo que es "totalmente compatible" con su puesto en la alcaldía.

La renuncia de Ábalos, ya efectiva

La Mesa del Congreso se ha reunido telemáticamente este miércoles para calificar el escrito de renuncia registrado Ábalos, con lo que la renuncia es efectiva desde hoy.

Se ha informado a la Junta Central Electoral ya para que expida la credencial del siguiente puesto en la lista electoral.

Ana María González Herdaro podría tomar posesión del escaño en el primer pleno que se celebre, el 10 de febrero, si la Junta Electoral Central ha tramitado para dicha fecha su designación.

Con la renuncia de Ábalos, que estaba en el Grupo Mixto, el PSOE gana un diputado más para sus filas, que puede ser determinante en algunas votaciones dada la actual fragmentación de la Cámara baja.

Ana María González Herdaro, licenciada en Derecho por la Universitat de Valencia, es militante del PSOE desde 1995 y en la actualidad, además de alcaldesa, es secretaria general del PSPV-PSOE en Llaurí.

Tiene además los cargos orgánicos en el partido de secretaria de Política Autonómica y de Apoyo a los grupos en la oposición de la CEP, miembro del Comité Nacional y forma parte de la ejecutiva provincial en el área de formación y adjunta a Organización.

Desde agosto de 2023 es además asesora del grupo socialista de la Diputación de València.