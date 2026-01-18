Andalucía activa la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos siete muertes, 100 heridos, 25 graves, y un número no precisado de atrapados, según recoge EFE.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en su perfil de X de la activación de este plan, que afecta a Córdoba, cuyo Ayuntamiento ha constituido la Mesa de Emergencia.

Según informa el Ayuntamiento, hasta el lugar del accidente se han desplazado de momento cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado).

También han sido desplazados 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil, cinco grupos electrógenos y dos autobuses de Aucorsa, mientras que se han movilizado guardias civiles de Adamuz, Villafranca y Montoro, cuyos alcaldes están en el lugar.