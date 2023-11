Andalucía aumenta un 19,5% su inversión en educación concertada en sólo un año

La llegada del PP a la Junta de Andalucía ha supuesto un espaldarazo a la enseñanza concertada de la comunidad. Es decir, a la educación privada financiada con fondos públicos, en su mayoría controlada por la Iglesia católica. Así lo indican las estadísticas de gasto público publicadas por el Ministerio de Educación, que recogen, como últimas cifras, las relativas al año 2021. Ese año, siempre según las estadísticas oficiales estatales, el Gobierno autonómico transfirió más de 1.050 millones a la etapa no universitaria de centros educativos de titularidad privada. Tan sólo un año antes esa cifra se situaba en 879 millones de euros, un 19,5% menos. Pero la apuesta clara del Ejecutivo regional por la educación concertada se ve todavía mejor si echamos la vista atrás 12 meses más. En 2018, último año de presupuestos socialistass, la partida era de más de 829 millones, un 26,7% menos que en 2021.

No son cifras aleatorias. Ni casuales. Forman parte de una línea inspirada en el PP de Madrid y compartida por otros presidentes autonómicos de su misma formación. Moreno, de hecho, ya apostó por la concertada en 2018, cuando manifestó que el PP "luchará y defenderá la libertad de las familias para elegir qué modelo educativo quieren para sus hijos". Según dijo, la enseñanza privada y sostenida por fondos públicos también forma parte del "sistema público de educación". Y acusó a la entonces presidenta, Susana Díaz, de "cerrar el grifo" a estas escuelas.

Otro ejemplo del modelo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió el pasado mes de febrero más inversión para la concertada. "Vamos a multiplicar los recursos que destinamos a los centros concertados con un aumento del 15% en la partida de gastos de funcionamiento y la destinada a personal no docente", dijo. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, la región ha pasado de invertir más de 1.143 millones a estos centros en 2020 a financiarlos con más de 1.233 millones en 2021. El incremento, en este caso, es de un 7,8%.

Madrid es, además, la segunda autonomía que más fondos destina a este tipo de enseñanza, sólo por detrás de Cataluña, que en 2021, también según el departamento de Pilar Alegría (PSOE), destinó más de 1.400 millones, lo que supuso un aumento de un 4,5% con respecto al año anterior, cuando la partida se situó en 1.342 millones.

De vuelta a Andalucía: ¿qué ha ocurrido mientras tanto con la enseñanza pública? También ha visto incrementada su inversión, pero en comparación con lo que ha recibido la escuela concertada, en menor proporción. La estadística oficial del Ministerio de Educación refleja una inversión en 2021 —descontando lo relativo a centros privados— de 9.836 millones, una cifra un 23,6% mayor que en 2018 (7.955 millones) y un 10,8% mayor que en 2020 (8.880 millones).

Ha sido esta escuela la que, precisamente, ha salido a la calle –y no sólo una vez– para defenderse. El pasado mes de abril, miles de personas marcharon en Sevilla para "alzar la voz contra las políticas privatizadoras de la Junta de Andalucía", señaló la Marea Verde. Este domingo 19 de noviembre está prevista otra protesta. "Desde hace muchos años nosotros estamos sufriendo lo que ahora mismo vemos con la sanidad pública. Muchísimos recortes, conciertos que cada año van superando su propio récord, con el único plan de destruir la única escuela accesible para todos y todas y que ofrece igualdad de oportunidades", señaló en declaraciones a Europa Press la portavoz de la organización en la capital andaluza, Berta Gallardo.

El Gobierno andaluz discrepa de los "criterios" de Educación

La Consejería de Educación de Andalucía objeta las cifras publicadas por el Ministerio. Las suyas, extraídas de la Ley de Presupuestos de Andalucía, contemplan una inversión en 2021 de 889 millones de euros para la enseñanza concertada y de 6.450 en la red pública. La diferencia, explican, radica en que, "como suele ocurrir otras veces", los "criterios" con los que se elaboran las estadísticas pueden diferir. "No se pueden considerar conciertos las plazas públicas que pagamos a las familias en el primer ciclo de Infantil, porque no existen conciertos", argumentan. "El Ministerio así los computa", añaden, defendiendo que "no hay concierto con las escuelas infantiles".

Por otro lado, desde la Consejería no desglosan el presupuesto a la concertada correspondiente a 2019 o 2020, pero sí el de 2018. Entonces la inversión para la concertada, siempre según el departamento autonómico de Educación, se situó en 819 millones, un 7,8% menos que en 2022, cuando sitúa la partida en 883 millones. Por ahora, Educación no ha actualizado la cifra para ese año.

En cualquier caso, según los datos de la comunidad, la inversión a la concertada descendió de 2021 a 2022, lo que explican con el fin de los fondos europeos, que provocaron el incremento tan elevado entre 2018 y 2021. "Los crecimientos entre 2018 y 2021 en la concertada (también en parte en la pública) tienen que ver con la aplicación de fondos europeos covid. Además de la gratuidad de la enseñanza en la concertada para el alumnado, se incluyeron partidas de limpieza extraordinaria y refuerzos de plantilla (como ocurrió en la pública)", señalan.