Por Andalucía invita a Podemos a una reunión este jueves para decidir si habrá unidad

Por Andalucía ha convocado para este jueves 2 de abril una mesa de partidos, a la que ha invitado a Podemos para una posible integración de los morados en las listas de la coalición de izquierdas para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

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Por Andalucía ha convocado a los integrantes de la coalición "con el objetivo de concretar el registro formal de la misma ante la Junta Electoral, en los plazos precisos que marca la ley", señalan fuentes de la formación. "A dicho encuentro han sido convocadas todas las formaciones que durante la última legislatura integran la coalición, incluida Podemos", explican en Por Andalucía y han confirmado a EFE fuentes del partido morado este martes.

El plazo para registrar las coaliciones para las elecciones del 17M vence el viernes 3 de abril, y desde la formación de izquierdas no quieren apurar los plazos, como ya ocurriera en los comicios de 2022.

Mientras, Podemos Andalucía ha convocado una consulta a sus inscritos para peguntarles si dan su visto bueno a una negociación que culmine con la unidad de dicha formación con Por Andalucía y cuyo plazo acaba este Miércoles Santo, a las 17.00 horas.