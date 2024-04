Eneko Andueza: “Está bien que Otxandiano pida perdón a las víctimas, pero tiene que condenar a ETA"

Cuando José María Aznar ganó las elecciones, un joven Eneko Andueza (Eibar, 1979) decidió que había que dar un paso al frente y afiliarse al PSE-EE. Entonces no imaginaba que en el futuro llegaría a ser uno de los barones del partido y el aspirante a la Lehendakaritza en 204. Ahora tiene el reto de mantener los diez escaños del socialismo y sumar junto al PNV para reeditar la coalición y frenar el ascenso de EH Bildu.

Andueza tiene buenas sensaciones y cree que los números serán mejores para su partido que los reflejados en las encuestas. Intuición de calle y con la experiencia del pasado 23J, donde la papeleta del PSE-EE fue la preferida por los electores. El aspirante, nuevo en la condición de número uno, se ha posicionado de manera muy contundente contra EH Bildu por no condenar el terrorismo de ETA. Su promesa ha sido clara: no formará gobierno con la izquierda abertzale.

¿Qué sensación tienen en el PSE-EE en estas horas finales de campaña?

Mucha ilusión y mucha esperanza. A medida que ha ido pasando la campaña, hemos percibido que la gente nos va apoyando más. En la calle la gente se ha acercado muchísimo. El debate en EITB el pasado miércoles fue un punto de inflexión. Somos muy optimistas de cara al domingo.

¿Se atreve a decir que superarán los diez escaños?

Sí, hombre. Sí, sí.

Haga un cálculo del número de diputados para los socialistas…

No me gusta hacer cálculos, pero auguro que la subida del PSE-EE va a ser importante.

El candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, pidió este jueves perdón a las víctimas por herir su sensibilidad después de no considerar a ETA un grupo terrorista. ¿Qué le parecen esas palabras? ¿Son insuficientes?

Evidentemente está muy bien pedir perdón, pero no puede seguir tratando desde la autocompasión a las víctimas y desde la autocomplacencia a los terroristas. Pero le estamos exigiendo que llame a las cosas por su nombre, que reconozca que todo aquello no debió producirse y que condene el terrorismo de ETA.

EH Bildu, que va primero en todos los sondeos, defiende que se ha pasado de ciclo político en Euskadi. ¿Cómo lo explica?

Tenemos que decir que siempre todos los estudios demoscópicos le dan por debajo al PSOE de lo que luego suele sacar. Hay que tener cautela porque las cosas no son tanto como se dicen. El próximo domingo no nos jugamos que gobiernen EH Bildu o el PNV, sino la sanidad, la educación, la vivienda y el empleo. Esas son las cosas que realmente importan a la ciudadanía vasca. Lo que no quiero es un Parlamento que tenga en el eje del debate cuestiones identitarias o un nuevo estatus, que sería la pista de despegue a un procés aquí en Euskadi.

¿Qué exige concretamente a EH Bildu? ¿Qué pasos le faltan por dar?

Está claro que lo que tiene que hacer es condenar el terrorismo de ETA. Yo no tengo ningún reparo en condenar todo tipo de terrorismo, lo venimos haciendo desde hace muchos años. Lo exigible a EH Bildu es que condene el terrorismo de ETA.

¿Se reafirma en su no a pactar con EH Bildu?

Sí, sí. Lo he dejado muy claro antes y durante la campaña. Y lo dejaré aún más claro después.

El PP siembra dudas sobre ese ‘no’ y les acusan de blanquear a EH Bildu.

En el debate de EITB le dije al candidato del PP, Javier de Andrés, que si yo no cumplía con mi palabra, dejaba mi escaño en el Parlamento, y que si cumplía, él tenía que dejar su asiento. No aceptó ese ofrecimiento. El PP sabe más que de sobra que el PSE va a cumplir.

Usted plantea que no va pactar en Vitoria, pero sí hay acuerdos entre el PSOE y EH Bildu en Madrid. ¿Cómo lo explica?

Yo no voy a acordar un Gobierno. Pero nosotros llegamos a acuerdos con todos los partidos. Si hay un partido transversal en Euskadi y en España, es el PSOE. Y todo se explica claramente: los acuerdos que firmamos con EH Bildu en Madrid se basan en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca. Que se lo pregunten a los pensionistas, a los trabajadores que tienen ahora un salario mínimo interprofesional más alto o a todos los becados que tienen ahora más derechos. Cuando en el centro de la política está mejorar la vida de la gente, merece la pena pactar sea con quien sea. No hacemos ningún tipo de distinción.

Entendemos que su apuesta lógica es reeditar un Gobierno con el PNV.

Nosotros aspiramos a liderar el próximo Gobierno y a dotarnos, a partir de ahí, de una mayoría que dé estabilidad a Euskadi. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es poner en riesgo esa estabilidad y permitir que nos metan en aventuras. Somos un voto seguro y que garantiza la pluralidad y la buena gestión.

Usted es un nuevo candidato, como Imanol Pradales (PNV). Los dos pueden formar equipo de gobierno después del 21A, ¿cómo se llevan?

Bien, bien. Nos conocimos en fechas previas al inicio de la campaña. La tónica dominante por parte de todos los aspirantes ha sido el respeto y el buen tono. Es algo que se agradece mucho a la vista del barro que están incorporando en la política nacional.

Se produjo un ataque a Pradales con spray pimienta, pero también hemos visto insultos homófobos al presidente, Pedro Sánchez, y gritos de “traidora” a la vicepresidenta, María Jesús Montero, en la Feria de Abril. ¿Qué está pasando en la calle?

El ataque a Pradales no lo calificaría de tinte político, como ha reconocido el propio PNV. Cuando alguien hace un discurso que está basado en el odio, la confrontación, la bronca y el no respetar al diferente, pasan esas cosas. Los socialistas llevamos advirtiendo mucho de este peligro desde hace mucho tiempo. No se puede tolerar ninguna falta de respeto ni ningún insulto. Convendría rebajar los decibelios por parte de la derecha y de la ultraderecha, que tienen que hacer un discurso que no ponga en cuestión la calidad de la democracia y respetar el resultado que ha decidido la ciudadanía española.

Se da la paradoja de que el próximo 21A salga un Parlamento más soberanista (con más de un 70% de diputados del PNV y de EH Bildu), pero con el sentimiento independentista más bajo en la serie histórica de Sociómetro. ¿Cómo se interpreta sociológicamente esta situación?

Algunos se ponen una careta muy diferente y han anestesiado ese debate en los últimos cuatro años en el Parlamento. Veremos a ver qué pasa ahora. Siempre digo que existe un riesgo de unión entre el PNV y EH Bildu porque comulgan en esa aspiración de una Euskadi independiente. Llegará un momento en el que pacten y probablemente sea en la próxima legislatura. Le he preguntado por activa y por pasiva al señor Pradales sobre el ofrecimiento que le hizo Otegi de recorrer ese camino juntos y todavía no he obtenido una respuesta. Nosotros somos muy claros: no queremos aventuras, somos el voto de la pluralidad, de la estabilidad y de la buena gestión.

Habla de sanidad, vivienda… Si usted llega al Gobierno vasco, ¿cuál será la primera medida que ponga sobre la mesa?

Llamaría a los agentes sociales y al resto de fuerzas políticas para sentarnos y reactivar la mesa de diálogo social y hacer un análisis transversal de los retos que tenemos como país. Creo que tenemos que construir Euskadi entre todos y todas. El PSOE siempre ha tenido en el diálogo y en la búsqueda de acuerdos con el diferente su manera de hacer política.

La joya de la corona de Euskadi ha sido siempre el sistema público de sanidad, pero ha sufrido un desgaste en los últimos años. ¿Qué propone?

Incorporar dos mil profesionales sanitarios más a la plantilla estructural de Osakidetza. Hay que mejorar sus condiciones laborales para evitar que se marchen a otras comunidades. Además hay que poner en el centro la salud mental con más psicólogos y psiquiatras clínicos para que la atención sea inmediata y continuada. Hay que reactivar la estrategia de crónicos que dejamos lanzada los socialistas la última vez que tuvimos la cartera de Sanidad y hay que prestar más atención a las enfermedades oncológicas, diabéticas y cardiovasculares. Asimismo se deben cubrir los déficits en materia de pediatría.

¿Le preocupa la fragmentación a su izquierda con la división de Podemos y de Sumar?

No me preocupa, lo que sí me deja muy claro es que el voto que garantiza que las políticas progresistas estén presentes en el próximo Gobierno es el del PSOE, que es la verdadera izquierda útil. Apoyar a esos partidos sólo contribuye a la fragmentación. La bronca se la dejo a ellas y prefiero seguir trabajando.

En las encuestas se detecta que hay alrededor de un 25% de indecisos. Si tuviera delante a uno de ellos, ¿cómo lo convencería en 15 segundos?

Le diría que no hay un voto más útil, más plural y que garantice más la estabilidad, la seguridad y la buena gestión que el del PSOE. Nuestros resultados y nuestra trayectoria nos avalan. La victoria del 23J en Euskadi se basó en que éramos la garantía para preservar los derechos sociales en este país. Nos jugamos lo mismo este domingo.