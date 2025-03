El anterior propietario del chalé de la pareja de Feijóo no tenía concesión alguna para uso de terreno público

La Dirección General de Costas del Gobierno inició a finales de 2024, tal y como informó en exclusiva Praza.gal, el proceso para recuperar el uso público de un terreno que permite el acceso directo a la playa desde el chalé comprado en Moaña en 2019 por Eva Cárdenas Botas, pareja del expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el marco de este procedimiento, Cárdenas solicitó poder acogerse a la posibilidad que ofrece la Ley de Costas para otorgar concesiones a anteriores usuarios de terrenos públicos por un plazo de 30 años. En su caso, contados desde que el correspondiente deslinde especificó en 2007 que esos 210 metros cuadrados son de dominio público marítimo-terrestre.

Este 11 de marzo finalizó la exposición pública abierta por Costas para brindar la oportunidad de presentar alegaciones al expediente en el que Cárdenas solicita ser concesionaria hasta 2037 de una parcela que, en la práctica, está cerrada conjuntamente con la propiedad donde suele descansar el actual líder del PP. En este proceso ha participado, entre otros, el Ayuntamiento de Moaña, que quiere incluir este terreno público como ampliación de un paseo marítimo adyacente. Todo esto ocurre en un contexto en el que Costas acaba de certificar que el anterior propietario del chalé no disfrutaba de una concesión sobre el terreno como la que ahora solicita Cárdenas.

El Reglamento General de Costas (2014) establece que la Administración competente en la materia –el Gobierno de España– debe tener un registro público que incluya “ficheros individuales” o “bases de datos” sobre los usos de cada uno de los terrenos así como, en su caso, las concesiones que los rigen. El acceso digital a este registro público estuvo estropeado durante mucho tiempo, por lo que Praza.gal solicitó el acceso a sus datos al amparo del artículo 80 del propio reglamento.

En su respuesta, el Servicio Provincial de Costas de la provincia de Pontevedra no aportó ni ficha ni cuadro de datos sobre la parcela colindante con el chalé de Cárdenas que quiere recuperar para el dominio público. Pero sí confirmó oficialmente que “no hay registro de la existencia de ningún título de concesión” sobre el terreno. Al menos no desde que el deslinde de 2007 lo identificó como parte del dominio público marítimo-terrestre. En aquel momento, el anterior propietario del inmueble, unido de facto al suelo público, no la disfrutaba mediante una concesión como la que Cárdenas solicita tener "respetando los usos y aprovechamientos existentes" y presentándose como "causahabiente del propietario original".

En esa misma respuesta, Costas explica que tiene en marcha el expediente relativo a "la determinación de los posibles derechos que pudieran corresponder" a raíz de la petición de la pareja de Feijóo. En caso de que se resolviera "favorablemente", el expediente finalizaría "con el otorgamiento de una concesión de derechos transitorios" sobre una parcela en la que Costas encontró "la imposibilidad física de acceso" debido a un cierre construida antes de que Cárdenas comprara la propiedad, pero en la que la puerta con cerradura fue renovada con los mismos acabados que tiene actualmente la vivienda.

Tal y como viene informando Praza.gal, antes de que se iniciaran los trámites para recuperar los terrenos como parte del dominio público, una portavoz autorizada del líder del PP respondió a este periódico que Eva Cárdenas compró el terreno privado siendo consciente de que el suelo público era tal y que ese espacio "no se está utilizando". El cambio de la puerta fue atribuido por la misma portavoz a que "un vendaval" dañó la anterior y, como Costas "no la sustituyó", se puso esta "para proteger el espacio".