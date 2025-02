La pareja de Feijóo pide una concesión de suelo público hasta 2037 para acceder a la playa desde su chalet

La pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva María Cárdenas Botas, acaba de pedir la concesión hasta 2037 de un terreno público que permite acceder directamente a la playa desde su chalet de Moaña (Pontevedra), donde habitualmente pasa su tiempo libre el expresidente de la Xunta y actual líder del PP. Una petición que formula en el marco de un procedimiento iniciado en noviembre por la Dirección General de la Costa, adelantado en exclusiva por Praza.gal, para recuperar para uso público ese espacio, cerrado en la práctica de forma conjunta con la propiedad privada anexa que Cárdenas compró en 2019.

El terreno en cuestión, de unos 210 metros cuadrados, fue declarado dominio público marítimo-terrestre en el deslinde aprobado en esa zona de Moaña el 17 de julio de 2007. Sin embargo, la Ley de Costas contempla la posibilidad de que el Estado otorgue concesiones por 30 años a anteriores usuarios de terrenos que se declaren de dominio público. Y eso es lo que ahora solicita Cárdenas como "actual titular" de la finca anexa, que compró en 2019, y presentándose como "causahabiente del propietario original". Esa concesión por 30 años desde el momento de la demarcación en 2007 se extendería "hasta el 17 de julio de 2037", según su petición que propone recibirla "respetando los usos y aprovechamientos existentes".

Costas constató "la imposibilidad física de acceder a una porción de aproximadamente 210 metros cuadrados de terreno del dominio público marítimo-terrestre (PDMT), en el entorno de la playa de O Con, en el término municipal de Moaña". “Este acceso está impedido, al noreste, por un muro transversal al DPMT de bloques de hormigón de aproximadamente 5 metros y medio de largo, y al sur, por un muro de contención que cuenta con una puerta de acceso cerrada”.

El cierre con muros de este terreno público, una franja de unos 25 metros de largo por 8 de ancho, que facilita el acceso directo a la playa desde el terreno privado de Cárdenas se realizó años antes de que la pareja de Feijóo comprara su propiedad, pero la puerta con cerradura se reformó recientemente con los mismos acabados que el resto de la vivienda. Esta franja cerrada de terreno público está ajardinada con césped y árboles bien cuidados, a diferencia del resto del dominio público de la zona, y se ve en apariencia como una continuación del terreno privado.

Ante la incoación por parte de Costas del procedimiento para recuperar la posesión y el buen estado de conservación que presenta ese terreno cerrado conjuntamente con la propiedad de Cárdenas, Praza.gal preguntó en noviembre a una portavoz autorizada de Feijóo si el líder conservador había empleado alguna vez ese espacio de dominio público de forma privada. La respuesta oficial fue que Cárdenas adquirió el terreno privado sabiendo que el terreno público era público, aunque pareciera ser parte de la misma propiedad privada, y que ese espacio “no está siendo utilizado”.

También se indicó que el cambio de la puerta que da acceso a ese espacio público desde la playa no significa que se esté utilizando como acceso particular a la playa sino que se hizo porque “un vendaval” había deteriorado la anterior. "Como Costas no la sustituyó", explicó la portavoz, se decidió reponerla con dinero privado "para proteger ese espacio". Sin embargo, el cierre no se colocó entre ese espacio público y el privado sino entre la playa y el espacio en cuestión.

Fuentes de Costas indicaron a Praza.gal, cuando se inició el procedimiento de recuperación posesoria, que en algún momento sobre el terreno en cuestión pudo haber "derechos transitorios" tras el deslinde marítimo-terrestre pero que posteriormente "se renunciaron a esos derechos transitorios". “Como constatamos que es de dominio público y entendemos que a día de hoy no existen derechos transitorios, se decide recuperar la posesión”, explicaron. Sin embargo, en el proceso de exposición pública del 15 de noviembre, un representante legal de Cárdenas presentó un escrito solicitando la concesión del terreno hasta 2037 “respetando los usos y aprovechamientos existentes”.

Costas quiere recuperar para uso público el acceso a la playa del chalet de la pareja de Feijóo en Moaña Ver más

Ante este escrito, Costas inició un expediente para “determinar los derechos que pudieran corresponder en relación con dicho terreno” y dio a Cárdenas un mes de plazo a partir del 31 de enero para que aporte “nueva documentación que estime conveniente”. También fijó para el pasado lunes 10 de febrero, a las 13 horas, una visita al lugar en cuestión para levantar un acta con “como mínimo la superficie ocupada, edificaciones, instalaciones existentes, infraestructura, así como los usos y aprovechamientos a que se destinan” facilitando que Cárdenas acudiese “con el facultativo que considere conveniente”.

Y ahora, en el Boletín Oficial del Estado de este martes, Costas abre un nuevo proceso de exposición pública para que cualquier persona pueda presentar las alegaciones que considere pertinentes al expediente sobre posibles derechos de uso de ese terreno público.

Junto con este terreno en Moaña, el servicio provincial de Costas también ha tramitado en los últimos meses otras recuperaciones posesorias en el litoral pontevedrés, como hizo el pasado 30 de septiembre con varias estructuras en la playa de Xan da Garda, en Cangas, o el 29 de octubre con un espacio de 167 metros cuadrados en Mollavao, en el término municipal de Pontevedra. Durante la exposición pública del segundo caso no hubo alegaciones y en el primero sólo se recibió una, fuera del plazo reglamentario, del titular de un predio vecino aceptando la recuperación del dominio público pero sugiriendo que se conservara una rampa de bajada a la playa allí existente. Esto llevó a Costas a acordar, en resoluciones publicadas el 5 de diciembre y el 24 de enero , la "recuperación de oficio" de esos dos espacios.