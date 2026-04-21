Armengol propone la reforma del reglamento del Congreso para evitar comportamientos conflictivos en los plenos

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha propuesto este martes a la Mesa de la Cámara reformar el reglamento de la institución para evitar comportamientos conflictivos en los plenos como el protagonizado la pasada semana por el diputado de Vox José María Sánchez.

Según han señalado fuentes parlamentarias, Armengol ha planteado además al órgano de gobierno del Congreso que se condene de forma enérgica la actuación del diputado de Vox, quien fue expulsado del hemiciclo tras ocupar la zona reservada a la Presidencia de la Cámara, donde se encaró con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

En el escrito, que cuenta con la mayoría progresista en la Mesa para salir adelante, se hace además un llamamiento a todas las formaciones políticas para que relajen el clima de crispación que se está trasladando, dice Armengol, a la vida parlamentaria.

El documento avisa además al diputado de Vox que conductas como la del pasado 14 de abril no van a ser consentidas y serán respondidas con las actuaciones más enérgicas que permita la normativa, en concreto con la aplicación del artículo 106 de reglamento, que supone la pérdida de la condición de diputado durante un mes, ampliable.

Propuestas de los grupos

El PP ha presentado una propuesta alternativa que, según han indicado fuentes del grupo parlamentario, integra el texto de Armengol y lo amplía para "reflejar mejor" la realidad actual.

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Las mismas fuentes han emplazado al término de la reunión de la Mesa para ofrecer el contenido concreto de su propuesta.

Armengol quiere que sean los grupos parlamentarios los que estudien la reforma del reglamento con el fin de que la Cámara disponga de una herramienta más eficaz para dar respuesta a situaciones de conflictividad que se puedan producir en el curso de las sesiones parlamentarias.

Por tanto, deja en sus manos dicha propuesta reglamentaria, necesaria a su juicio, ya que poco tiene que ver la realidad de hoy con la de hace 30 o 40 años.