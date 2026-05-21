La Audiencia Nacional bloquea una parte de las cuentas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el bloqueo de una parte de las cuentas vinculadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra en la que le sitúa como el "líder".

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el magistrado ha adoptado esta decisión —que afecta asimismo a otros implicados de la trama— a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

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