Ayuso critica "la campaña de desprestigio" a su hermano y dice que las mascarillas compradas eran "de calidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata única a presidir el PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Gobierno regional adquirió material sanitario "de calidad" durante la pandemia y ha criticado el ensañamiento que considera que está habiendo con su hermano, Tomás Díaz Ayuso.

Así lo ha manifestado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, haciendo alusión a la información del diario El País que recoge que la empresa china con la que contrató durante la primera ola de la pandemia Priviet Sportive, compañía con la que colaboró su hermano y contrató el Ejecutivo madrileño, proporcionó documentos falsos para aparentar que su producto era de calidad.

Ayuso ha trasladado que está "realmente ocupada y comprometida" e intenta "olvidar la campaña de absoluto desprestigio" que le están haciendo a su hermano con la que lo único que buscan es su "destrucción".

"No le presto atención porque no me perdonaría que cuando esto acabe esta campaña me hubiera quitado un solo minuto de trabajo y de disfrute de lo que estoy haciendo porque, además, lo hago con alegría y con pasión. Esto no me lo va a quitar ni la izquierda ni tampoco informaciones que son absolutamente falsas como la que hemos visto hoy", ha declarado.

La presidenta regional ha defendido que en los peores momentos de la pandemia la Comunidad de Madrid trajo material de calidad, "en un momento en el que el Gobierno de España fue incapaz de traer una sola mascarilla" y dejo "a todas las administraciones vendidas comprando lo que podían".

Ayuso ha hecho hincapié en que fue "el propio Gobierno el que sí que hizo una compra de mascarillas fraudulentas que tuvo que paralizar y que mantuvo en cuarentena a miles de sanitarios" así como que "hay partidas de más de 700 millones de euros en conjunto que se tienen que investigar, 13 contratos en la Fiscalía o tres imputados del Gobierno de (Pedro) Sánchez".

Este es, para la dirigente conservadora, "un melón" que ella nunca hubiera abierto. "Lo abrió mi propio partido y, por supuesto, lo han secundado los demás. Ya que hemos llegado a esto creo que habría que actuar con justicia e investigar lo de todos, aunque me parece, insisto, insensato", ha manifestado.

"Esto va a quedar en nada"

En este punto, ha subrayado que en este caso "no se ha comprado material defectuoso, se pagó en tiempo y forma y se pagó dos meses después cuando se corroboró que todo era así". Ayuso se ha mostrado convencida de que esto "va a quedar en nada y se va a archivar" y cree que es por ello por lo que intentan "sembrar sospecha".

"Ya no es solamente que no ha habido corrupción es que ahora la mascarilla... Ya falta solo saber la calidad de los calzones del chino que cogió la caja en el aeropuerto y que probablemente era fraudulenta", ha ironizado.

Así, ha subrayado que lo que digan ya no le afecta pero el problema es que "están ensañándose con un hombre que lleva trabajando en su sector muchos años", que es "honrado" y que "ha presentado sus papeles y tiene todo". "Su pecado es ser mi hermano. Nunca he tenido relación laboral con él ni él conmigo, ni con las empresas de mi familia...", ha zanjado.