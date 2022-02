Ayuso se defiende de Génova: "Unos y otros me están haciendo pagar tener ahora 65 escaños"

La presidenta del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado este miércoles del contrato adjudicado a la empresa de un amigo suyo de la infancia sobre el que llevan meses con el ojo puesto desde Génova. "Como unos y otros no han podido ir contra mí, me están haciendo pagar tener 65 escaños y van contra lo más importante que tiene una persona: su familia", ha sostenido la dirigente conservadora.

La supuesta investigación relacionada con el entorno de Ayuso ha marcado buena parte de la sesión de control. "Nos merecemos un Madrid que no parezca que lo gobierna la mafia siciliana", ha resaltado desde su escaño la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso. Comparaciones con el crimen organizado a las que también se ha recurrido desde Más Madrid: "Ya no tiene tiempo para Madrid porque los Tattaglia le han declarado la guerra a los Corleone".

La presidenta regional ha tratado de evitar el asunto en un primer momento. Sin embargo, acabó respondiendo. Ayuso señaló que, como no habían "podido acabar" con ella, "unos y otros" han decidido ir contra "lo más importante que tiene una persona", su "familia".

"Si habría algo que demostrar, que me he movido, que he hecho algo... No lo van a encontrar, señorías, pueden mirar todo lo que quieran", ha remarcado la dirigente conservadora. "Jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme a mí ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar", ha sentenciado.

La dirección nacional del PP ha confirmado que lleva investigando desde octubre si el Gobierno de Ayuso pudo adjudicar irregularmente a un conocido, amigo de su hermano, un contrato de mascarillas por 1,5 millones de euros durante los peores meses de la pandemia. Génova quiso que Ayuso diera explicaciones el pasado mes de diciembre y la convocaron a una reunión en la que la dirigente madrileña aseguró que no había nada irregular y que si sospechaban de ello el que tendría que responder era su hermano. Según otros dirigentes conservadores, publica El País, el PP amenazó a Ayuso con difundir la información sobre los contratos si no abandonaba la carrera por la presidencia del PP de Madrid.

El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, según ha publicado El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno. Buscaban un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL a la que la Comunidad de Madrid había otorgado en plena pandemia un contrato de 1,5 millones para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.

Martínez-Almeida ha expuesto que se realizó un "análisis de la contratación de la EMVS los dos últimos años pata determinar si el detective o la empresa pata la que trabaja ha tenido un contrato con la EMVS, y no hay contrato ni con la EMVS ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja", ha apostillado.