Ayuso sostiene que la revuelta de los sanitarios se debe a la falta de "34 médicos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este jueves que ve "errores", "necesidades" y "problemas" en la Sanidad pero ha insistido en que también hay "politización" y quien "echa leña sobre un tema muy sensible".

La dirigente madrileña ha defendido que trabajan para acercar posturas con los sindicatos sanitarios, actualmente en huelga, por los centros 24 horas aunque ha remarcado que hay a quien no le viene bien la "normalidad" en este área. En una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, ha indicado que tienen que buscar la reapertura de este modelo, que es "una reivindicación de los médicos", y por ello están en esas negociaciones.

Ayuso no se ha pronunciado sobre la "disconformidad" expresada por sociedades científicas, sindicatos, asociaciones médicas y pediátrica y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ante el modelo de las urgencias extrahospitalarias en la región aunque ha apuntado a que también señalan a que le problema también es nacional, que se tienen que poner "todos a una" y que la Sanidad de Madrid "no es ni mucho menos la peor".

"Lo que estamos haciendo es asistir en directo a unas negociaciones sindicales con los médicos que se han elevado a otra cosa muy diferente y sobre todo a raíz de las encuestas. Lamento que se tenga que llevar al terreno político", ha declarado, al tiempo que ha puesto el foco en que todo el revuelo generado ha sido por la falta de 34 médicos.

"Total normalidad" en los centros

En todo caso, ha incidido en que no quiere echar culpas sino que estos centros, que llevan más de 20.000 atenciones desde su reapertura, se abran porque sino se perjudica al ciudadano. "Todo ha funcionado con total normalidad", ha declarado, al tiempo que ha puesto el foco en que solo el 0,01% de estas atenciones revistan de una gran urgencia.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido el modelo de videoconsulta en estos centros, ya que se usará depende de la urgencia y que, en todo caso, los ciudadanos tienen sus hospitales de referencia para acudir.

Ayuso ha hecho hincapié en que lo que también necesitan es que los sindicatos les ayuden y entiendan "que se puede ir de manera voluntaria, que se pueden ir apuntando, que pueden ganar de manera extraordinaria estas horas". Así, ha asegurado que ella ha pedido a la Consejería que "hable todas las veces que haga falta" porque está "más interesada que nadie en que la Sanidad pública funcione con total normalidad".

"Yo no quiero que nadie vaya con la sensación de sentirse agobiado o menospreciado a un centro sanitario. No quiero que un solo médico en la Comunidad de Madrid sienta una carga extraordinaria o que no se está atendiendo sus reivindicaciones. Es insensato, no es ni siquiera inteligente, aunque solo fuera por una cuestión política... ¿Yo que voy a ganar con tener despreciado al sistema público que es el que nos protege a todos?", ha cuestionado.

A su parecer, lo que no se puede es estar bajo "esta tensión" que genera que para muchos médicos "ir a trabajar sea casi ser desleal con el gremio, con el sindicato, porque se está en unas negociaciones".

Acusa a un sindicato

Para la presidenta regional, uno de los sindicatos, Amyts, está llevando a cabo un "boicot" y está en todo momento por "reventar la negociación" porque tanto a ellos como a la oposición no les viene bien que la Sanidad funcione "con normalidad".

"Esto va más allá simplemente de si faltan médicos en Madrid como ocurre en el resto de España, en todas partes, porque tenemos un problema de médicos en Atención Primaria", ha señalado. Como soluciones a largo plazo, ha propuesto homologar títulos profesionales extracomunitarios, construir más facultades de Medicina, ampliar las plazas MIR y seguir las comunidades invirtiendo en Sanidad.

Ayuso cree que es "mucho más mediático y más polémico lo que se hace desde la Comunidad de Madrid" porque "interesa electoralmente más". En este punto, ha censurado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, usase la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "para arremeter con unos gráficos contra un gobierno autonómico".

"La Sanidad pública siempre ha sido una cuestión muy polémica, muy política y muy politizada en regiones como Madrid y creo que, según se van acercando las elecciones y según mis adversarios van viendo que esto se va complicando y que los ciudadanos de izquierda a derecha están contentos en líneas generales con lo que estamos realizando, tienen que empezar a echar leña con un tema muy sensible", ha apuntado.

Defiende a su consejero

Respecto a los ceses y dimisiones en la Consejería de Sanidad, la jefa del Ejecutivo madrileño les ha restado importancia y ha puesto el foco en que tienen en el área al mismo consejero, Enrique Ruiz Escudero, desde hace "prácticamente dos legislaturas".

"Claro que va a seguir, por ahora, en fin... Si me dijeras que le veo que está conforme, que está relajado, que no está trabajando, que no se está dejando la piel, que no se está tomando esto en serio pues probablemente no pero es que no es el caso", ha señalado.

Según ha expuesto, tanto los consejeros como los ministros del Gobierno tienen que continuar "si son gente honrada que está haciendo las cosas bien" sino uno "ya sabe lo que tiene que hacer".