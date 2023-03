Ayuso vuelve a mentir al afirmar que el 'Protocolo de la Vergüenza' no se firmó

"Todo lo que se está hablando es de un protocolo que no se firmó, que se filtró, en el que se estudiaba la posibilidad de que, llegado el caso de que hubiera más fallecidos, cómo se podría organizar la asistencia sanitaria en los hospitales". Con esta declaración, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a mentir afirmando que el Protocolo de la Vergüenza que impidió las derivaciones hospitalarias de los mayores de las residencias en las peores semanas de la pandemia y que desveló en su día infoLibre nunca se aplicó. Lo ha dicho en una entrevista concedida a Onda Cero, donde también ha asegurado que tomó "el mando único" en lo peor de la crisis sanitaria.

La declaración de la líder del Ejecutivo regional ha vuelto a insistir así en un bulo que precisamente este jueves fue desmentido por el propio firmante de las cuatro versiones de ese Protocolo, Carlos Mur, quien aseguró ante el juez Arturo Zamarriego que el documento existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Mur, de hecho, ya desmontó la mentira de Ayuso de que era un simple "borrador", en febrero de 2021, cuando en la Asamblea de Madrid dijo que el Protocolo existió y se firmó. "Sí. Dichos Protocolos, tanto las primeras versiones como la definitiva del día 25, están firmados", admitió. Ayuso empezó a defender esa teoría justo después de que infoLibre desvelase el Protocolo. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", dijo en la Cámara autonómica.

Ayuso tomó "el mando único"

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, ante la situación en las residencias "todo el mundo se puso muy bravo" pero "lo cierto es" que hasta que ella no tomó "el mando único" y le quitó "competencias" nadie "hacía nada", indicó en referencia a Reyero. "Me parece que por lo menos y por prudencia uno debería ser un poco más responsable y asumir la responsabilidad que tenía cada uno. Esto creo que él no lo ha hecho en ningún momento", ha trasladado. A finales de marzo de 2020, el Gobierno madrileño unificó competencias sobre la gestión de las residencias bajo el mando del consejero de Sanidad.

Según ha dicho este viernes, espera que imputen al exconsejero del partido naranja, la única manera, dice, de "conocer en algún momento qué es lo que él hacía", porque ella no recibía información durante aquellas semanas. En este punto, ha recordado que ella tenía una coalición con Ciudadanos "y esa competencia estaba delegada" hasta que decidió unificarlo todo. "¿Qué responsabilidades tenía él? ¿Qué hizo? ¿Qué protocolos aplicó? ¿Cómo avisaba a las familias?", se ha preguntado.

Reyero, por su parte, siempre se opuso al Protocolo. Este jueves, antes de su declaración ante el juez, aseguró ante los medios que los protocolos excluían "a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad". "Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas", dijo. Y recalcó que, además, "no hubo alternativas" a esos ingresos hospitalarios, puesto que en el hospital habilitado en Ifema Madrid para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus "no se atendió a personas de residencias" y tampoco "se medicalizaron las residencias".