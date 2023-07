Belarra sostiene que Sumar ha perdido 700.0000 votos por "renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos"

Ni 24 horas de tregua en la izquierda pese a haber logrado darle la vuelta a las encuestas contra todo pronóstico. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha realizado una valoración de los resultados del 23J tras reunirse con la Ejecutiva del partido y ha cargado contra la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, por haber perdido apoyos respecto a resultado de Unidas Podemos en 2019.

"Podemos ha conseguido su primer objetivo, mantener abierta la posibilidad de revalidar la coalición, pero no gobernar con mas fuerza. Ese es el motivo por el que elegimos a Yolanda como nuestra candidata y, sin embargo, Sumar se deja 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente", ha señalado en una declaración sin preguntas desde la sede del partido, de la que no tenía conocimiento la prensa.

España nos ha dado tiempo, pero ahora tenemos que usar ese tiempo para revalidar la coalición, cuidar la mayoría plurinacional y defender el feminismo. pic.twitter.com/9ii70wNZBX — Ione Belarra (@ionebelarra) 24 de julio de 2023

Si bien es cierto que Díaz ha logrado logrado 7 escaños menos que Unidas Podemos, Compromís y Más País en las últimas elecciones y ha obtenido 3.014.006 votos —un 12,3% del total— frente a los 3.678.474 de todas esas formaciones en 2019, la líder de Sumar no pierde tanto en comparación al resultado de Unidas Podemos en solitario a los que alude Belarra. Concretamente, la coalición entonces liderada por Pablo Iglesias obtuvo 3.119.364 votos y un 12,9% del total, lo que deja un balance de cien mil votos menos para la vicepresidenta.

Belarra, que ha logrado el escaño este 23J, también ha destacado que es "justo" reconocer que "si hoy existe una posibilidad de revalidar" el Ejecutivo de coalición "es gracias a que Podemos actuó con responsabilidad" pese a que les "impuso un acuerdo" que "ninguna otra formación habría aceptado". Asimismo, la líder de Podemos ha calificado como "preocupante" el resultado del PP, al que ha definido como el partido "más corrupto" de Europa.

Por último, ha asegurado que "la estrategia del PSOE de renegar de la mayoría plurinacional" no va a "poner fácil" la reedición del Gobierno de coalición. "Ayer España ganó tiempo pero no basta, ahora tenemos que demostrar que usaremos ese tiempo para reforzar la coalición".