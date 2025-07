Un centenar de ultras acosan a los periodistas en su concentración vigilada en Torre Pacheco

Alrededor de un centenar de ultraderechistas han acosado a los periodistas durante su concentración vigilada por las fuerzas de seguridad junto al Ayuntamiento de Torre Pacheco en protesta por la agresión a un vecino del municipio supuestamente a manos de tres jóvenes magrebíes celebrada durante la tarde noche del martes, según informa EFE.

El acoso ha sido especialmente intenso contra la reportera de Malas lenguas de TVE, Esther Yáñez, que ha tenido que salir escoltada por la Guardia Civil. En un sube y baja de insultos y de lanzamiento de agua mientras realizaba su crónica, antes de que hubiera policía cerca la han perseguido alrededor del consistorio durante unos cinco minutos gritándole: "Fuera, fuera", "Manipuladores", "Pedro Sánchez, hijo de puta" -el lema más coreado-, "Marlaska maricón", "Mercenaria", "Telebasura", "Estafadores" y otros gritos similares.

Los miembros de las fuerzas de la seguridad del Estado han tenido que pedir a Yáñez que no continuara con la crónica para no incitar a la masa a continuar con el acoso, mientras algunos periodistas han tenido que quitar las esponjas de sus micros para que no se supiera a cuál representaban por temor a represalias.

El acoso se ha repetido contra la reportera de TVE que informaba en directo para el especial que emitió por la noche La1 y otros informadores.

Tras estas situaciones, el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno en la comunidad han expresado este miércoles su más firme condena ante los ataques e intimidaciones sufridos por periodistas. Ambas instituciones han mostrado su preocupación por el deterioro del clima de respeto hacia la libertad de prensa y han llamado a proteger el ejercicio profesional del periodismo, pieza clave de cualquier democracia.

“No representan al municipio ni a la inmensa mayoría de sus vecinos, gente trabajadora y acogedora”, ha señalado en redes sociales la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, denunciando además que los altercados están siendo alimentados “por partidos de ultraderecha, personas y organizaciones que incitan al odio, al racismo y a la xenofobia”.

Por su parte, el Colegio de Periodistas ha reaccionado con contundencia tras la aparición de una pancarta intimidatoria frente a la sede del diario La Verdad, mostrando su “más enérgica repulsa” y su “apoyo incondicional” a los profesionales del periódico.

La entidad ha advertido de que “un Estado democrático no puede permitir que individuos usen siglas trasnochadas para amedrentar a profesionales de la información” y ha pedido a las autoridades identificar a los responsables y aplicar la ley con firmeza. Asimismo, ha reiterado la importancia de recurrir a medios acreditados y al periodismo ético como única garantía contra la desinformación y el extremismo.

De agitadores ultras como Vito Quiles y Daniel Esteve a representantes de Frente Obrero

Durante la tarde noche del martes, algunas decenas de personas se han concentrado en el centro de localidad murciana después de que la Guardia Civil haya impedido el acceso de varios agitadores ultras a la manifestación no autorizada convocada a través de las redes sociales por organizaciones de corte racista.

La convocatoria había sido apoyada por agitadores ultras como Vito Quiles y Daniel Esteve, de Desokupa, que se habían hecho eco de la convocatoria en sus redes y han acudido a la localidad murciana que han abandonado a media tarde por indicaciones de la Guardia Civil.

Han tomado la palabra ante los medios representantes de Frente Obrero y de los carlistas. Estos últimos han arrancado ovaciones de los congregados al exhibir la bandera de España con el Corazón de Jesús y hacer sonar el Cara al sol en un altavoz portátil.

Otros congregados han tomado la palabra para afirmar que no se podía vivir en el pueblo, que los inmigrantes solo venían a robar y a vender droga y que no había policía bastante para proteger a los naturales de la localidad murciana, donde hasta a los agentes especiales de la Guardia Civil y a los policías locales han llamado esta noche "traidores".

Sobre las 22.00 horas, no había movimientos en el barrio de mayoría magrebí, a unos 10 minutos a pie del centro y protegidos por numerosos antidisturbios del instituto armado.

La protesta había elevado la presencia esta jornada de efectivos de la Guardia Civil, con más de un centenar de miembros de grupos especiales en previsión de otra noche de altercados, como las de los últimos días.