El chófer de Mazón dice que cuando sonó el Es-Alert el día de la dana iban hacia el Cecopi

  • En su declaración ante la jueza el conductor ha señalado que dejó al expresidente en su casa entre la medianoche y la una de la madrugada
  • También ha indicado que durante su jornada no vio nada que le llamara la atención
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia. Biel Alino (EFE)

El chófer del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana ha testificado este viernes que cuando sonó el primer mensaje Es-Alert (a las 20:11 horas) llevaba a Mazón hacía el Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero aún no habían salido de València, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, el conductor ha señalado que dejó al entonces president en su casa entre la medianoche y la una de la madrugada, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

También ha indicado que durante su jornada, en la que trasladó a Mazón y a personal de su equipo a varios actos y por último al Cecopi, no vio nada que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L´Eliana.

