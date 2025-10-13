El CIS lanza al PSOE 15 puntos por encima del PP, que se desploma en el último barómetro

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) amplía a 15 puntos la distancia entre el PSOE y el PP en unas hipotéticas elecciones gracias a la subida de los socialistas, que ganarían con el 34,8% del voto estimado, y al desplome de los populares, que se quedarían en un 19,8% con Vox cada vez más cerca.

El muestreo, a partir de 4.029 entrevistas realizadas entre el 1 y el 7 de octubre, concede al partido de Santiago Abascal una estimación de voto del 17,7%, cuatro décimas más que en septiembre, mientras el PP pierde 3,5 puntos y el PSOE gana 2,1.

El porcentaje que el CIS atribuye al PP le deja por vez primera en esta legislatura por debajo de los 20 puntos de respaldo electoral y es la cifra más baja que obtendría la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo desde los últimos comicios.