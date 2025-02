El comentario machista de un consejero de Ayuso: “No me pongas morritos, que me descentro”

“¡No me ponga morritos, que me descentro!”, son las palabras que el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha dicho a la diputada de Más Madrid, María Luisa Escalante, durante su intervención de este jueves en la Asamblea de Madrid y que ha desatado la polémica en el hemiciclo.

“Es una expresión sexista y machista que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico, así que retírelo por favor. Y el otro diputado que está por detrás haciéndome gestitos...”, ha protestado Escalante tras el discurso de Rodrigo, pidiendo que no se permitan este tipo de comentarios en la Asamblea. "¡Ya está bien de que las instituciones se sigan usando para atacar a la dignidad de las mujeres! ¡Ese tipo de cosas no se pueden decir! ¡Estamos en el año 2025!”, ha zanjado la diputada de Más Madrid.

Tras la protesta, Rodrigo ha intervenido de nuevo desde la bancada del PP, para pedir disculpas a Escalante, aunque aludiendo a que había sido la propia diputada quien le había malinterpretado: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Además del propio grupo de Más Madrid, también el PSOE ha protestado por las palabras de Rodrigo: "Desde luego señor consejero no está usted muy acertado en los plenos. No sé si es más grave que un consejero tenga este tipo de intervenciones, o que las mujeres del PP aplaudan este tipo de acciones", ha señalado el diputado socialista Rafael Martínez.