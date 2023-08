La ONU insta a España a proceder a una “reparación integral” a Baltasar Garzón

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) ha denunciado este lunes que el Gobierno de España incumple la decisión que tomó hace dos años en torno a la condena al juez Baltasar Garzón, que consideró “arbitraria”, e insistió en la necesidad de que lleve a cabo una “reparación integral” al magistrado. Así consta en un informe que el mecanismo de seguimiento del CDHNU ha remitido a la abogada Helen Duffy, de Human Rights in Practice, que representa a Garzón a nivel internacional

En agosto de 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU entendió que la sentencia de la Audiencia Nacional que le inhabilitó por su instrucción del caso Gürtel fue “parcial y arbitraria, con ausencia de previsibilidad de la conducta sancionada y sin acceso a la doble instancia”, reclamó una “reparación integral” al juez y solicitó al Gobierno que informase sobre las medidas tomadas en un plazo de 180 días.

Dos años después, el Comité encuentra “insatisfactoria” la respuesta del Gobierno sobre la indemnización y la extinción de antecedentes penales, ya que “no es relevante o no implementa la recomendación”. En cuanto a las medidas que garanticen la no repetición, la respuesta del Estado “va en contra o rechaza la recomendación” del organismo de la ONU. Ante esta situación, Helen Duffy constató que España ha mostrado un “flagrante desprecio por la autoridad del Comité de Derechos Humanos y las obligaciones internacionales vinculantes que tiene en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Desde su punto de vista, “sus respuestas tardías al Comité no han indicado ninguna medida significativa para proporcional la reparación integral requerida”.

Por todo ello, Baltasar Garzón ha requerido al Ministerio de Justicia que se cumpla el dictamen del Comité, puesto que resulta “esencial que el Gobierno responda con prontitud y eficacia para demostrar que se toma en serio sus obligaciones internacionales y la importancia de la independencia judicial”.