Una concentración exige en Pamplona la independencia: "No vamos a parar hasta construir la república vasca"

Miles de personas, 10.000 según la delegación del Gobierno, han participado este domingo en una manifestación, convocada por EH Bildu en Pamplona con motivo del Aberri Eguna -Día de la Patria-, en la que se ha reivindicado la independencia para una "Euskal Herria del siglo XXI", según informa Europa Press.

La movilización ha partido al mediodía desde la plaza de Europa precedida por dos grandes banderas, una ikurriña y otra de Navarra, y una pancarta con el lema "Euskal errepublika. Bakea, Burujabetza, Demokrazia" (República vasca. Paz, soberanía, democracia). Se han podido ver muchas ikurriñas y banderas de Navarra junto con alguna estelada. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como "Independentzia", "Gora Euskal Errepublika" (Viva la república vasca) o "Demokrazia Euskal Herriarentzat" (Democracia para Euskal Herria).

Entre los participantes se han podido ver a varios representantes de EH Bildu como las diputadas en el Congreso, Mertxe Aizpurua, Bel Pozueta y Oskar Matute; el eurodiputado Pernando Barrena; la portavoz en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte; y la coordinadora de la coalición en Navarra, Miren Zabaleta. También han acudido representantes de ERC, BNG, CUP, Junts per Cat, Esquerra Valenciana, Més Mallorca y Més Menorca. Igualmente, la manifestación ha contado con la participación de varios colectivos de migrantes en Navarra.

La manifestación ha finalizado en el Paseo Sarasate, junto al Monumento a los Fueros, con un acto político en el que ha intervenido la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, en sustitución del coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi, que no ha podido acudir a Pamplona por encontrarse enfermo; el portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron; y la secretaria de juventudes de EH Bildu, Izar Hernando.

Bakartzo Ruiz ha incidido en la necesidad de "soberanía para tomar nuestras propias decisiones" y ha destacado que "no vamos a parar" hasta construir la "primera República vasca". Igualmente, ha rechazado "la manida frase de que vienen los vascos" y ha replicado que "no venimos de ningún sitio, somos navarros y navarras, somos vascos y vascas las que vivimos aquí, las que trabajamos aquí, hayamos nacido aquí o no".

Ha censurado, además, que "el régimen, y fundamentalmente la derecha navarra, ha pretendido que olvidemos que una vez fuimos soberanos" y que Navarra "es parte nuclear de Euskal Herria". Al respecto, ha afirmado que la aprobación por las "élites" del Amejoramiento del Fuero, hace 40 años, tuvo como objetivo "romper el jarrón, separar a Nafarroa del resto de territorios vascos, hurtándonos la voz y la palabra para decidir nuestro futuro".

De la misma manera, ha asegurado que "pretenden que olvidemos el 36, la represión franquista y a los 3.500 asesinados en las cunetas a lo largo y ancho de toda Navarra". Y ha señalado que, el pasado 14 de abril en Sartaguda, "recordamos a todos aquellos que lucharon por una sociedad mejor de personas libres e iguales, por el bien común, por unos valores republicanos" que "hoy, aquí y ahora, hacemos nuestros". "Porque no vamos a parar hasta construir no la tercera, sino la primera República vasca", ha manifestado.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu ha reconocido que "no son tiempos fáciles" y ha destacado que "tenemos grandes retos a los que hacer frente antes de que sea demasiado tarde, si no lo es ya". "Tenemos ya a la vista las consecuencias del cambio climático, el colapso del sistema capitalista que está llevando al empobrecimiento masivo de una población que ni puede ni va a poder hacer frente a las facturas de electricidad, de los combustibles o de los productos de primera necesidad", ha destacado Ruiz, que ha advertido que "o acometemos transformaciones profundas o vamos al colapso como planeta, como sociedad, como pueblo". En este contexto de "emergencia climática, económica y social", ha reivindicado la necesitamos de "soberanía para tomar nuestras propias decisiones".

Finalmente, ha puesto en valor esta celebración de "mil colores" y ha agradecido su presencia "a los vascos y vascas senegalesas, saharauis, ecuatorianas, bolivianas, colombianas y de multitud de orígenes que hoy celebráis el Aberri Eguna". "Porque esta es la Euskal Herria del siglo XXI que queremos: una Euskal Herria plural, diversa, multicultural, tierra de acogida, que ha bebido, bebe y beberá de todas las culturas que han pasado por aquí", ha concluido.

Por su parte, Joseba Asiron ha resaltado que el Aberri Eguna de este año tiene unas "connotaciones especiales" porque se produce tras dos años de "dura pandemia" y porque coincide con el 500 aniversario de la toma del Castillo de Amaiur, "donde este pueblo, el pueblo vascón, decidió dar su última batalla por la libertad, la justicia, la independencia y la soberanía".

Un día de referencia, ha dicho, para quienes "nos consideramos abertzales, euskaltzales, soberanistas" y ha expresado su "gran alegría" por la presencia de "gente de otros pueblos, de otras lenguas y probablemente de otras ideologías" pero que comparten el "afán de un mundo más justo, libre, solidario e igualitario". Gentes "que comparten con nosotros el cariño y la solidaridad con otros pueblos hermanos que en estos momentos luchan por su libertad", ha añadido Asiron, que ha tenido un recuerdo especial para el pueblo del Sáhara.