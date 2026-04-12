Las condiciones meteorológicas impiden que la flotilla inicie la travesía este domingo

Barcelona, 12 abr (EFE).- La Global Sumud Flotilla partirá este domingo del Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona pero no se adentrará en aguas internacionales sino que amarrará en otro puerto barcelonés, porque las condiciones meteorológicas impiden iniciar la travesía.

Así lo han explicado los principales activistas de la Global Sumud Flotilla en una rueda de prensa antes del acto de salida de la flotilla, prevista para las 13 horas desde el Port Vell de Barcelona.

"Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia, pero las condiciones meteorológicas no nos lo permiten", de manera que la flotilla "partirá del Moll de la Fusta -en el Port Vell- e irá a otro puerto en Barcelona", ha afirmado el miembro de la Global Sumud Flotilla Thiago Ávila.

La organización no ha querido revelar si las embarcaciones se dirigirán a otra parte del Puerto de Barcelona o si será en otras instalaciones portuarias cercanas de la costa catalana, alegando cuestiones de seguridad.

Según Thiago Ávila, la previsión es que "en un día o dos máximo" la flotilla pueda partir hacia aguas internacionales, una vez mejoren las condiciones meteorológicas.

La Global Sumud Flotilla ha organizado una serie de eventos durante todo el fin de semana en el Moll de la Fusta, con música y otras actuaciones, para despedir la flotilla desde Barcelona, ciudad que ha amanecido este domingo con nubarrones pero sin lluvia.

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

A la flotilla se ha sumado la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el barco Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.

"En la flotilla hay personas tercas y persistentes, que no solo llevarán ayuda humanitaria; hoy también se embarcará la poca humanidad que le queda a Europa", ha dicho Camps.

"Zarpamos porque los gobiernos han fallado; para los responsables políticos la defensa de los derechos humanos ha dejado de ser una prioridad", ha afirmado por su parte otro portavoz de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek.

Ha añadido que es un "deber" partir hacia Gaza, pero ha señalado que esta acción debe ir acompañada de "movilizaciones en cada esquina del mundo".

Por su parte, la directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, ha dicho que "no se puede separar la protección del planeta de la de la gente que vive en él".

La expedición contará con una cuarentena de catalanes, entre ellos la exalcaldesa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns) y los activistas Ariadna Masmitjà 'Masmi' y Jordi Gassiot. EFE

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