Consumo propone prohibir las reseñas falsas en internet que perjudiquen a las empresas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 propone prohibir las valoraciones falsas digitales con diferentes medidas, entras ellas, la obligación de dejarlas en los 30 días posteriores a la compra del bien o disfrute del servicio o la posibilidad de réplica por parte del empresario. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha propuesto una serie de medidas en la Ley de Atención a La Clientela que se está tramitando en el Congreso que garanticen la veracidad de la reseñas y así evitar confusiones en el consumidor y perjuicios a empresarios, según informa EFE.

Consumo propone la prohibición de compraventa de reseñas y la obligación de indicar si se ha verificado que la reseña ha sido interpuesta por un consumidor real.

Entre las novedades que se aglutinan en estas medidas, el ministerio propone la obligación de dejar la reseña en los 30 días posteriores a la compra del bien o disfrute del servicio. "Esta propuesta tiene la finalidad de garantizar que la reseña se corresponda con la opinión real y reciente de un cliente/consumidor", según ha señalado este viernes la institución.

Además, Consumo también añade la posibilidad de réplica por parte del empresario para garantizar que el consumidor recibe una información completa que le ayude a tomar su decisión de compra final.

También propone que el empresario tenga la posibilidad de solicitar la eliminación de la reseña cuando pueda acreditar que no es real. A diferencia de la propuesta italiana, en España se exigirá al empresario acreditar de forma fehaciente que la reseña no es real, bien porque el consumidor no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, bien porque su contenido no es verídico, aclaran desde Consumo.

Al ser una norma de ámbito general, no se entra a concretar la forma en que el empresario deberá acreditar la falta de veracidad de la reseña, pudiéndose utilizar elementos adaptados al caso concreto como pruebas que demuestren que los precios a los que aluden las reseñas no son reales o listas de clientes que acrediten que la persona que ha puesto la reseña no ha disfrutado del servicio, entre otros.