Restablecida la línea ferroviaria Madrid-Andalucía cortada por incendio en vagón de tren

Los trenes de la línea parados al comienzo de esta tarde del sábado por el incendio en un vagón de otro convoy entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano (Ciudad Real) han vuelto a circular una vez subsanada esta incidencia, según InfoRenfe.

El restablecimiento de la línea se ha producido después de que el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Andalucía fuera cortado tras incendiarse el último vagón de un tren, a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), por lo que fueron evacuados 210 pasajeros.

El incidente ocurrió, según ha informado el 112 a EFE, alrededor de las 14.00 horas en el kilómetro 201 de la vía férrea.

Renfe ha señalado que "se restablece la circulación por una vía" entre esas localidades manchegas y que los trenes que con origen Atocha (Madrid), Málaga, Sevilla y Granada "comienzan a reanudar la marcha".

Por su parte, Adif ha comunicado que el tren de la incidencia sigue estacionado entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano y que comienzan a circular esos trenes, tanto los que parten desde Madrid como los de Andalucía.

El siniestro se produjo en un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros fueron evacuados por la Guardia Civil.

Los bomberos de Puertollano (Ciudad Real) extinguieron el incendio, originado en un vagón sin pasajeros.

Los servicios de emergencia también movilizaron una ambulancia de soporte vital básico, por prevención.

Fuentes de Renfe informaron a EFE de que, tras la extinción del fuego, los pasajeros han podido volver al tren y que esperaban a un nuevo convoy para reanudar la marcha.

Restablecida la línea Madrid-Barcelona tras un incendio que ha retrasado 16 trenes Ver más

La avería ha afectado, además de a ese tren que cubría el trayecto Almería-Madrid, al AVE 02123 Málaga-Madrid, que se ha detenido en Puertollano; al AVE 02136 Madrid-Granada, detenido en Malagón; al AVLO 02137 Sevilla- Madrid, detenido en Villanueva de Córdoba; y al AVANT Puertollano-Madrid, que realiza el trayecto entre Puertollano y Ciudad Real en autobús.

Daniel Dorado, uno de los bomberos que ha intervenido en la extinción del fuego, ha explicado a EFE que el fuego se ha podido controlar rápidamente, sin que se extendiera a otros vagones, y las labores se han centrado en refrigerar la zona y controlar fugas de gasoil.

Según ha señalado el bombero, los daños han afectado a componentes electrónicos y cables, que se han "derretido", mientras que todos los pasajeros han podido abandonar el vehículo de forma segura.