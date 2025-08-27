Restablecida la línea Madrid-Barcelona tras un incendio que ha retrasado 16 trenes

La alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona se ha restablecido este miércoles después de que se haya extinguido un incendio próximo a la vía a su paso entre Yebes y Brihuega, en Guadalajara, y que ha obligado a interrumpir la circulación durante hora y media, según informa EFE.

El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado en sus redes sociales que el fuego ha afectado a dieciséis trenes de alta velocidad, aunque ha explicado que el incendio se ha extinguido sobre las 18 horas, lo que ha permitido restablecer la circulación.

El fuego había obligado a interrumpir la circulación entre los dos municipios de Guadalajara sobre las 16.30 horas de este miércoles.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidas), el incendio, que no ha sido forestal, se ha detectado en el paraje de El Sotillo, en la localidad de Yebes, sobre las 16 horas de este miércoles.

Renfe suspende por todo el día la circulación en la alta velocidad entre Madrid y Galicia Ver más

El Fidas agrega que el servicio de bomberos autonómico ha controlado el fuego a las 17.47 horas de este miércoles y, aunque no detalla que el incendio haya sido extinguido todavía, explica que para sofocarlo han participado 34 personas y ocho medios, seis terrestres y dos aéreos.

En un primer momento, Renfe ha explicado que había al menos tres de sus trenes afectados, aunque posteriormente ha elevado a seis el número, y los restantes diez son de Iryio y de Ouigo.

No obstante, ha señalado en una publicación en sus redes sociales que los trenes reanudan ya la marcha progresivamente tras sofocarse el incendio.