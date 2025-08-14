Renfe suspende por todo el día la circulación en la alta velocidad entre Madrid y Galicia

Renfe ha suspendido para todo lo que resta de este jueves la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ante la negativa evolución de los incendios cercanos a la infraestructura ferroviaria.

La compañía, operadora única de esa línea, ha anunciado en sus redes sociales que quedan suspendidas "todas las circulaciones" entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de este jueves.