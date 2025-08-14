Transparencia total
INCENDIOS FORESTALES

Renfe suspende por todo el día la circulación en la alta velocidad entre Madrid y Galicia

  • Quedan suspendidas "todas las circulaciones" entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de este jueves
  • La compañía ha tomado esta decisión debido al avance negativo de los incendios
Varias personas esperan con maletas y observan los carteles de salidas, en la estación de Chamartín Clara Campoamor.
Varias personas esperan con maletas y observan los carteles de salidas, en la estación de Chamartín Clara Campoamor. A. Pérez Meca (Europa Press)

Renfe ha suspendido para todo lo que resta de este jueves la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ante la negativa evolución de los incendios cercanos a la infraestructura ferroviaria.

La compañía, operadora única de esa línea, ha anunciado en sus redes sociales que quedan suspendidas "todas las circulaciones" entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de este jueves. 

