La Fiscalía pide una fianza de un millón de euros para Jonathan Andic tras su detención

La Fiscalía ha pedido a la jueza que imponga una fianza de un millón de euros para dejar en libertad a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, tras su detención por su presunta relación con la muerte de su padre, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Jonathan Andic ha sido detenido este martes en su domicilio y hacia las 10:00 horas ha sido trasladado a dependencias policiales por los Mossos d'Esquadra, ante quienes se ha negado a declarar.

Posteriormente, ha sido conducido ante la jueza de Martorell (Barcelona) que lleva el caso para declarar como investigado por el homicidio de su padre, en una comparecencia en la que se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

Tras la comparecencia, se ha celebrado una vista de medidas cautelares en la que la fiscal Teresa Yoldi ha pedido a la instructora que le fije una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional.

Andic ha llegado a los juzgados hacia las 12:45 horas, esposado y custodiado por los Mossos d'Esquadra hasta su entrada en el edificio judicial.

Hacia las 14:20 horas, los Mossos se han llevado de los juzgados de Martorell al detenido, que ha abandonado las dependencias judiciales igualmente esposado.

La jueza de instrucción, que antes de interrogar al investigado ha levantado el secreto de sumario del caso, deberá decidir ahora si deja en libertad provisional en Andic y si le fija medidas cautelares, entre ellas la fianza millonaria que la Fiscalía solicita para él.

La familia de Isak Andic ha defendido este martes la inocencia su hijo Jonathan, y se ha mostrado "absolutamente" convencida de que "ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra él.

En un comunicado remitido a los medios, la familia insiste en que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra Jonathan, tras casi año y medio de investigaciones de los Mossos d'Esquadra sobre la muerte de Andic.

Una muerte supuestamente provocada

El fundador del imperio de moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre del año pasado, al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d'Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana ha estado analizando el registro de llamadas telefónicas y los mensajes del móvil de Andic y ha estado trabajando para recuperar algunos que habían sido borrados meses antes, en busca de indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

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Los Mossos basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión por Montserrat el detenido pidiera al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.