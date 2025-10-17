¿Homicidio o accidente? Los Mossos reabren el caso del fundador de Mango y apuntan a su hijo como sospechoso

El pasado 14 de diciembre, Isak Andic, fundador de Mango, y su hijo Jonathan Andic realizaban una ruta sin aparente riesgo en el municipio de Collbató, en el macizo de Montserrat (Barcelona). En un momento del trayecto, Isak se precipitó por un terraplén, sufriendo una caída de más de 100 metros que le provocó la muerte en el acto. Al menos, esta es la versión que su único acompañante aquel día, Jonathan, ha explicado a la policía en las dos declaraciones que ha realizado sobre lo ocurrido. Sin embargo, este jueves El País publicaba una información asegurando que el único hijo varón de los Andic, está siendo investigado por los Mossos d’Esquadra por el presunto homicidio de su padre.

La hipótesis original de los investigadores coincidía con el relato de los hechos realizado por el heredero de la familia Andic, tanto así que la jueza a cargo del caso archivó provisionalmente la investigación el pasado mes de enero, después de que los Mossos concluyeran que la muerte de Andic fue accidental. No obstante, las incongruencias en las dos declaraciones prestadas por el primogénito del fallecido respecto a los indicios hallados por la policía en el lugar de la caída, y las insinuaciones de la mala relación paterno-filial realizadas a los Mossos por la pareja de Isak, Estefanía Knuth, suscitaron sospechas sobre una posible muerte provocada que desencadenaron la reapertura de la investigación.

Hace ya semanas que Jonathan Andic no es testigo en el proceso judicial que estudia la muerte de su padre, el empresario más rico de Cataluña. La Vanguardia adelantaba el pasado jueves que la policía está analizando su teléfono móvil al milímetro en busca de evidencias. La investigación judicial se encuentra actualmente bajo estricto secreto de sumario en el juzgado de instrucción número 5 de Martorell, en el que Andic deberá declarar por tercera vez. Pero en esta ocasión como investigado.

Tras la muerte del magnate, el mayor de los Andic ha estado alejado de la vida pública catalana, de la que otrora él y su pareja eran miembros activos. Portavoces de la familia han explicado en un comunicado, del que se ha hecho eco EFE, que el proceso judicial "terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic".

La jueza reabre la investigación por la muerte del dueño de Mango Isak Andic Ver más

Según las informaciones publicadas por El País, la policía aún se encuentra investigando y no ha hallado pruebas concluyentes sobre la implicación de Jonathan en la muerte de su padre. La declaración que realice como investigado será de gran relevancia para el curso de la investigación, pues él es el único testigo de los hechos.

¿Qué ocurrió aquel día?

A día de hoy, el motivo por el que Isak Andic se precipitó al vacío continúa siendo un misterio, la senda que él y su hijo transitaban no revestía riesgo alguno. De hecho, tras el accidente fue revisada por responsables de la zona, que ratificaron este aspecto.

Según indican fuentes citadas por El País, Estefanía Knuth y los tres hijos de Isak Andic, Jonathan, Sarah y Judith, se encuentran ahora en medio de una disputa económica por el reparto del legado del empresario fallecido. Al parecer, según aseguran dichas fuentes, quien fue la pareja del magnate hasta su muerte no estaría satisfecha con el porcentaje recibido, reclamando unos 70 millones de euros.