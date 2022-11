Díaz recibe el apoyo de dirigentes autonómicos de Podemos para construir su candidatura

Il·lusionant i molt emocionant l'acte de @Sumar i @Yolanda_Diaz_ a #Sabadell 😊



Important parlar de coses materials, però encara més fer-ho de somnis i esperances, perquè sense elles no hi ha projecte.



Toca sumar per guanyar un país per a la pròxima dècada. Així ho farem! pic.twitter.com/1zxzg1vFsz