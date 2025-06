Dimite el número 2 del PSN por ocultar que su pareja trabajó en una empresa parte de la trama de Cerdán

El vicesecretario general del PSN-PSOE y portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha cesado este miércoles en los dos cargos por decisión propia, tras desvelar que su pareja trabajó, entre 2021 y 2024, en la empresa Servinabar, supuestamente vinculada a Santos Cerdán, recoge EFE.

En conferencia de prensa, Alzórriz ha explicado que esta tarde ha mantenido una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, a la que ha contado que su pareja trabajó durante esos años en Servinabar en las áreas de Prevención de riesgos laborales y Estudios y programas.

Es una información que Chivite no conocía y que ha hecho pública en un "ejercicio de honestidad", ha dicho Alzórriz, quien ha considerado que de ese hecho no se deriva ningún delito y ha subrayado: "Que alguien trabaje en una empresa adjudicataria del Gobierno no es indicio de nada".

Alzórriz, quien ha anunciado que conservará su puesto de parlamentario, ha reconocido que él mismo se puso en contacto con el propietario de Servinabar para pedirle que contratara a su pareja.

El hasta ahora 'número dos' de PSN, que tiene previsto redactar y presentar su carta de dimisión este jueves por la mañana, ha afirmado que Chivite le ha pedido "con toda razón" que diera esta rueda de prensa y explicara públicamente lo sucedido.

"He perdido su confianza y por eso voy a dimitir como vicesecretario general y portavoz en el Parlamento", ha resaltado, para destacar a continuación que no quiere perjudicar ni a su partido ni al Gobierno de Navarra.

Tras admitir que la reunión con Chivite "ha sido dura", porque, "aparte de ser presidenta es mi amiga", ha apuntado: "Lo que ha prevalecido en nuestra decisión siempre ha sido la defensa del Gobierno de Navarra y del Partido Socialista".

Su decisión, ha insistido, la toma por "honestidad" y "esto no significa nada de ninguna otra índole".

Al ser preguntado si la actuación de Santos Cerdán y ahora la información sobre su pareja pueden perjudicar al partido, ha dicho que "el rumbo del Partido Socialista está marcado hace mucho tiempo" y por tanto no debería verse afectado por comportamientos individuales.