10:34 h

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que el Partido Popular va a "garantizar" que sus protestas contra la amnistía del próximo domingo en las plazas de las capitales de toda España sean cívicas y pacíficas, algo que, a su entender, hará que la movilizacion sea "exitosa".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que es una convocatoria con la que quieren "canalizar de manera cívica" el "malestar" y la "oposición" que existe en la sociedad a los pactos que está firmando el PSOE con los independentistas para hacer presidente a Pedro Sánchez.

"Los españoles que no estén de acuerdo con todo esto y que quieran alzar la voz y no se quieran callar y que no se quieran quedar quietos, el próximo domingo a las 12 tienen una oportunidad de hacerlo y eso es lo que impulsamos", ha añadido.