Díaz, a Tellado: "Su concepto de la estabilidad es la bronca y el insulto"

Pregunta de Gabriel Rufián a Fernando Grande-Marlaska: "¿Cómo valora el Gobierno las manifestaciones con símbolos fascistas que hemos visto durante estos días?". El portavoz de ERC acusa al Gobierno de ser "cobarde" durante estas protestas: "No sean tan cobardes, sean duros con esta gente. Le pido que nos ayude a endurecer el Código Penal y la ley de Memoria Democrática".

El ministro del Interior admite que en esas fotos de manifestaciones ve "fascistas" y defiende que "no ha habido impunidad", como asegura Rufián. "Nuestra Constitución no es militante, no exige que se la defienda, solo que no se utilice la violencia, el odio, la intimidación... No quiero para mi país fascistas", reconoce Marlaska.