Yolanda Díaz asegura que la unilateralidad "no cabe" en un acuerdo de amnistía

16:39 h

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, le ha agradecido al técnico catalán del Manchester City, Pep Guardiola, su participación en la campaña de Plataforma per la Llengua Say Yes, a favor de la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE).

Lo ha hecho en un tuit recogido por Europa Press este domingo, después de que Plataforma per la Llengua publicara un vídeo el sábado en el que Guardiola pedía al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, que vote 'sí' a la oficialidad del catalán en la UE. "Say Yes!' Para que el catalán sea oficial en la UE. Porque es una lengua integradora e inclusiva. Propia de Catalunya y de Europa", ha añadido Aragonès.