Putin estaría dispuesto a negociar con Zelenski, aunque duda de su legitimidad

09:50 h

Francia considera prematuro hablar del envío de tropas europeas de interposición a Ucrania, una cuestión que sólo podrá plantearse cuando haya un acuerdo de paz y ningún país participante en la reunión de urgencia celebrada ayer en París dijo que tenía intención de llevar sus soldados.

Esta es la posición manifestada este martes por el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, sobre las discordancias entre los europeos sobre esa delicada cuestión, en una entrevista a la emisora France Info en la que ha insistido en que los europeos tendrán que estar necesariamente en cualquier mesa de negociaciones sobre Ucrania.

"No es una petición, es una constatación", ha subrayado Barrot antes de añadir que "la realidad es implacable. Sólo los ucranianos podrán decidir dejar de combatir cuando llegue el momento y no lo harán más que cuando tenga la certidumbre de que la paz que se alcance es duradera. ¿Y cómo tendrán esa certidumbre? Únicamente si tienen garantías de que no volverán a ser agredidos".

"¿Quién aportará esas garantías? Los europeos. Por tanto, por la fuerza de las cosas, los europeos estarán en torno a la mesa en uno u otro momento".

El jefe de la diplomacia francesa ha insistido en que el envío de tropas a Ucrania "no es una cuestión que se plantee ahora" y en que en el encuentro organizado ayer en París por el presidente francés, Emmanuel Macron, con los jefes de Gobierno de otros siete países europeos "nadie dijo que pretendía enviar tropas a Ucrania".

La cuestión, a su parecer, es conseguir una paz duradera, distinta de la de los acuerdos de Minsk de hace diez años entre Rusia y Ucrania porque "se violó 20 veces" y llevó a que Moscú acabara invadiendo el territorio ucraniano.