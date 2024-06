Sánchez, a Feijóo: "Bienvenido al acuerdo y bienvenido al cumplimiento de la Constitución"

09:30 h

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha asegurado que con el PNV "no se ha consensuado" ninguno de los candidatos propuestos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha anunciado que los jeltzales no votarán a ninguno de los candidatos propuestos por PSOE y PP, que, por otra parte, tienen "votos suficientes" para sacar adelante su acuerdo.

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, se ha referido al acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ para reconocer que resulta "un tanto sorprendente, después de tantas idas y venidas, después de cinco años de desencuentro y de absoluto enfrentamiento entre ambas formaciones para la renovación del gobierno de los jueces", que, "de la noche a la mañana, pues ha llegado a un acuerdo" que ha servido para que "los dos partidos se distribuyan la representación de la judicatura".

Tras asegurar que se han enterado por los medios de comunicación "como la mayoría de la gente", ha señalado que PSOE y PP tienen "votos suficientes para que saquen adelante este acuerdo en el ámbito institucional" y, por lo tanto, ha avanzado que el PNV no votará a ningún representante de los propuestos, ya que, "en ningún caso se ha contado con nosotros" y "nosotros no obstaculizaremos que ambas formaciones cierren su acuerdo con sus respectivos votos".

Para Mediavilla, lo que es la actividad política en el Estado "ya poco puede sorprender", porque "lo que hoy parece imposible, al día siguiente se convierte en realidad y lo que se dice que no se va a hacer, se hace".

No obstante, ha dicho que el acuerdo ha resultado "sorprendente", ya que "lo lógico es que, con total normalidad democrática, esta acuerdo se hubiera tenido que llevar a cabo cinco años atrás, evitándonos todos el bochorno que en todo este tiempo hemos tenido que contemplar con la utilización de una justicia politizada y con una politización de la justicia". En cualquier caso, ha dicho que, "si se ha acabado el cuento, bienvenido sea".

Koldo Mediavilla ha asegurado que con el PNV no se ha consensuado ninguno de los candidatos propuestos para la renovación del CGPJ. "El PNV no ha tenido nada que ver en este acuerdo, no conocía, ni ha conocido los entresijos del mismo, no tiene ningún candidato que haya apoyado, ni los va a apoyar en su presentación, tanto en Congreso como en Senado", ha manifestado, para desmentir "rotundamente que haya un cupo del PNV en esta renovación del CGPJ".