El Gobierno carga contra la "bajeza" de Feijóo por usar la migración "para buscar una revuelta social"

10:00 h

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha criticado la "falta de humanidad" del PP en materia de migración ante la situación actual que se vive en algunas regiones y ha acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de seguir los pasos del "discurso xenófobo y alarmista" de Vox.

Albares ha reaccionado así, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después del mensaje en redes sociales publicado por Feijóo en el que el líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de promocionar España como destino de migración en su viaje a Mauritania. "Es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular", ha defendido.

En opinión del ministro de Exteriores, con estas palabras Feijóo "abiertamente abraza las tesis más xenófobas de la extrema derecha". "El PP está corriendo detrás de Vox en lo que es un discurso xenófobo, alarmista y sobre todo que intenta dividir a la sociedad española", ha denunciado.

Así, ha replicado al líder de la oposición que "si no quiere apoyar al Gobierno, si no quiere apoyar a los españoles, por lo menos que apoye a sus propios gobiernos" en Ceuta, Melilla y Canarias, donde gobiernan los 'populares'. "A mí me parece que hay una falta de responsabilidad y de humanidad absoluta por parte del Partido Popular", ha añadido.