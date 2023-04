Líbano asegura que la tensión con Israel es una "amenaza directa" y mantiene al Ejército en alerta

13:05 h

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, cree que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "debería poder regresar a Cataluña sin ningún tipo de limitación". Así lo ha dicho durante una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que "todos los exiliados y todos los represaliados del 1-O son personas que no han cometido ningún delito".

"Lo único que han hecho ha sido cumplir con un compromiso, con una voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña de poder votar", ha añadido el conseller.

Al ser preguntado por si cuando vuelva Puigdemont a Cataluña los Mossos lo detendrán como hicieron con la exconsellera Clara Ponsatí, ha dicho: "No es una circunstancia que tengamos delante, por lo que no me quiero pronunciar sobre esto. No me quiero avanzar con cosas que en estos momentos no se dan".

Asimismo, ha asegurado que la policía catalana es una policía administrativa que actúa como policía judicial, que cumple y responde a las órdenes del juez, hecho que "pasa aquí y en todos los países democráticos del planeta".