Sánchez atacará al PP en el debate por los pactos con Vox y Feijóo alertará de que no puede repetir sin Bildu o ERC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el voto a los votantes "avergonzados" del PP por sus acuerdos con Vox y confía en que hay mucha gente que "no quiere la España de Feijóo y Abascal", pese a que no sean votantes del PSOE. "Yo estoy convencido de que los votantes del PP y Vox son mucho mejores que sus dirigentes y por eso creo que es importante pedir el voto. Pido el voto para todos aquellos votantes de otras opciones políticas, incluida la del Partido Popular, que están avergonzados de los acuerdos con Vox y con Abascal. Pido el voto mayoritario de izquierdas, de centro y también de gente de derechas que sé que me van a dar un voto prestado", ha afirmado en una entrevista con elDiario.es recogida por Europa Press.

Sánchez cree que las elecciones del próximo 23 de julio no se trata de "una contienda entre partidos políticos" y advierte que los comicios "va de decidir qué dirección toma España". "No es la alternancia. Hay que decirle con nuestro voto sí al avance. Y decirle a Feijóo que con Abascal no, que así no, que con Abascal nunca. Y eso también tenemos que hacerlo el próximo 23 de julio", ha subrayado.

"Si toma una dirección de avance o una dirección de retroceso. En estas elecciones no nos estamos jugando la alternancia: la amenaza real es un gobierno de coalición entre Feijóo y Abascal, que evidentemente supondría un retroceso serio, grave, en derechos y libertades, como estamos viendo ya en algunos municipios y en algunas comunidades autónomas donde han pactado", ha indicado.