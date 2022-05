15:03 h

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha visto "reforzada" su exigencia de depurar responsabilidades políticas ante la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el caso Pegasus, en lo relativo al espionaje a independentistas.

Además, ha solicitado formalmente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que el Ejecutivo contemple desclasificar la información aportada este jueves a los grupos parlamentarios, en el seno de la Comisión de Gastos Reservados, por la directora del CNI, Paz Esteban.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Echenique ha transmitido que sale "más preocupado" de esta comisión y que las explicaciones del CNI sobre el espionaje "en ningún caso reduce, sino que refuerza", la necesidad de depurar responsabilidades políticas en este asunto de "extrema gravedad". "No desvelo nada si digo que el CNI no puede informar de aquello de lo que el CNI no conoce, informa de lo que conoce. Estamos más intranquilos en base a lo que nos ha contado, que es lo que el CNI conoce", ha remachado Echenique.