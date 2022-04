Directo | La ONU lamenta que lograr un alto el fuego en Ucrania todavía "no está en el horizonte"

08:02 h

El presidente ruso, Volodimir Zelenski, ha confirmado este lunes el inicio de la ofensiva rusa sobre la región del Dombás, en el este de Ucrania, después de la reciente retirada estratégica de las fuerzas rusas del norte de Ucrania. "Las fuerzas rusas han iniciaco la batalla por el Dombás, para la que llevan tanto tiempo preparándose. Una considerable cantidad de las fuerzas rusas están concentradas en esa ofensiva", ha afirmado Zelenski, según recoge la prensa.

"No importa cuántos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendiéndonos. Vamos a seguir haciéndolo a diario. No vamos a rendirmos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro", ha añadido. Además, Zelenski ha trasladado su agradecimiento a "combatientes, soldados, heroicas poblaciones y ciudades que están resistiendo con firmeza".