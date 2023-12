El PP denuncia que el Gobierno no informa de las ayudas anticrisis y exige verse con Montero y Ribera

11:03 h

La portavoz de Sumar, Marta Lois, no comparte la posición del PSOE y ha defendido que el hecho de que los jueces puedan acudir a las comisiones de investigación por supuestos casos de 'lawfare' es un signo de "normalidad democrática" y preserva la separación de poderes entre el legislativo y el judicial.

En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que mediante estos órganos parlamentarios "los diputados no van allí a juzgar" a los magistrados, sino lo que quieren es "valorar políticamente" toda la información que sea pertinente.

"Yo creo que aquí hay un desenfoque. Entender que los jueces no pueden acudir a esas comisiones sería como no estar estableciendo principios básicos de la democracia que son escuchar y valorar, que no juzgar. Son aspectos diferentes", ha argumentado Lois.