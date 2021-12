El discurso del PP se entrega a la imaginación

“No puede ser que en política dé igual mentir que decir la verdad”, asegura con frecuencia el líder del PP, Pablo Casado, cuando acusa al presidente Pedro Sánchez de engañar a los ciudadanos. Por eso, dice, él no miente. “A mí me pagan por decir la verdad. Somos un partido que habla claro”, sostiene enfáticamente en sus intervenciones públicas.

Sus discursos, sin embargo, y muy especialmente en los últimos días, están plagados de falsedades, exageraciones, insinuaciones y medias verdades. También sus entrevistas. Lo que sigue es un resumen de algunas de de ellas.

Profesores contra niños. Es una de las mentiras que más ha llamado la atención en los últimos días. Casado ha repetido en varias ocasiones un bulo para el que no tiene pruebas: que en Cataluña hay profesores que obligan a los alumnos que no hablan catalán a hacer sus necesidades encima, cuando no les llenan las mochilas con piedras en los recreos.

Privilegios para el catalán. En su batalla por desacreditar el interés de las comunidades con lengua propia en fomentar su uso —algo que paradójicamente comparte Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo—, el líder del PP aseguró que del fondo pactado por Esquerra con el Gobierno para fomentar la producción audiovisual sólo se va a beneficiar el catalán y no lenguas como el gallego. Es completamente falso: el fondo afecta a todas las lenguas cooficiales.

Propuesta imbatible para bajar la factura de la luz. Según Casado, nadie, ni siquiera el Gobierno ni el PSOE ni Unidas Podemos ha podido decir que su propuesta para bajar la luz “estaba equivocada”, lo que le lleva a menudo en sus intervenciones públicas a acusar a Sánchez de rechazarla sólo porque es del PP. Tampoco es cierto. Los argumentos de los grupos que votaron contra ella en el Congreso se pueden consultar en el Diario de Sesiones. Votaron en contra 169 diputados, hubo 25 abstenciones y sólo apoyaron la propuesta los 154 parlamentarios de la derecha (PP, Vox, Cs, UPN, Foro y CC).

El Gobierno oculta los fallecidos por covid-19. Casado repite siempre que tiene ocasión una cifra de fallecidos por la covid-19 en España que nunca explica de dónde saca: 120.000 muertos. Y lo apostilla asegurando que el Ejecutivo está ocultando los datos reales, porque el cómputo oficial —que sale de las cifras que suministran las Comunidades Autónomas, también las del PP— está en estos momentos por debajo de 90.000 (un 25% menos).

La realidad es fácil de comprobar y se conoce desde hace tiempo: una investigación llevada a cabo por científicas del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública analizó los excesos de mortalidad por todas las causas identificados por el sistema MoMo en las tres primeras olas pandémicas con las muertes confirmadas de covid-19. Los resultados muestran que la primera ola pandémica produjo un exceso de mortalidad sin precedentes en España, que también se experimentó en muchos otros países europeos.

Dicha diferencia, según el estudio, se explica por la limitada capacidad diagnóstica en España durante la primera ola, algo que según los investigadores ha sido común en otros países de nuestro entorno y que también es un aspecto frecuente en otras enfermedades como la gripe.

El exceso de mortalidad se debe además a la mortalidad indirecta de la pandemia, en la que factores como el aislamiento social, la dificultad de acceso a la atención médica y al sistema de salud, entre otros, pudieron haber contribuido a este incremento de fallecimientos.

El estudio muestra también que las estimaciones MoMo y las defunciones notificadas por covid-19 son similares en la segunda y tercera olas pandémicas y que, en ambos casos, la mortalidad fue inferior a la estimada en la primera ola.

Hace una semana Casado aventuró además que Sánchez acabará en los tribunales porque le considera responsable de la muerte de miles de personas por ocultar, según él, la gravedad de lo que venía antes del estallido de la pandemia. Se basa en una supuesta revelación de la vicepresidenta Yolanda Díaz que en realidad publicaron en su día todos los periódicos. Y que hasta el PP consideró en aquel momento poco creíble.

El PP creó los fondos europeos. El líder de la oposición sostiene que los fondos europeos tras la recuperación fueron “creados por tres mujeres del PP”: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la excanciller alemana Angela Merkel y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Tampoco es cierto. Los fondos nacieron de un acuerdo del Consejo Europeo, del que forman parte todos los países miembros de la UE —de ahí la dificultad de su aprobación— tras una larguísima reunión de cinco días que culminó el 21 de julio de 2020.

Reparto a dedo del dinero de Bruselas. Casado lleva más de un año asegurando que el Gobierno de Sánchez quiere hacer un reparto clientelar —llegó a hablar de “peronismo”— del dinero del plan de recuperación y que por eso rechaza que lo controle una agencia independiente. Ahora ha ido un paso más allá y, sin aportar ninguna prueba, asegura que el Ejecutivo de Sánchez está cometiendo graves delitos: “Está habiendo un reparto clientelar y a dedo de los fondos”, aseguró en un acto del PP en Abegondo (A Coruña). “Algunos de los cuales van incluso a empresas de familiares del Gobierno sin que podamos hacer absolutamente nada, no hay mecanismos para controlarlo”.

Calviño es “una defraudadora fiscal”. Defraudar, según el diccionario, es un delito, porque supone “eludir mediante el engaño el pago de un impuesto o pagar menos de lo que le corresponde”. Eso es lo que, según Casado, ha hecho la ministra de Asuntos Económicos. “Utilizó una sociedad instrumental con dos testaferros, una de ellas heredada de la sociedad de su padre, líder socialista también conocido por algunas cuestiones que no vienen al caso”, y la utilizó para “comprar su mansión de 300 metros cuadrados, defraudando decenas de miles de euros”.

La acusación de Casado se basa en informaciones según las cuales la ministra habría comprado una vivienda en Madrid a través de una sociedad creada con su marido en el año 2000, de la que se desvinculó en 2004, 14 años antes de entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez. Nadie ha probado que Calviño se beneficiara de algún modo de la operación ni mucho menos que con ella defraudara “decenas de miles de euros”. Ni siquiera consta que haya sido investigada por ello.

El Gobierno está tapando abusos a menores. Casado habla de varios casos. El primero tiene su origen en la violación grupal de una menor tutelada en Baleares en 2019 cuando la víctima eludió la vigilancia de una psicóloga y estaba fuera de su centro de acogida. El PP, Vox y Ciudadanos llevan desde entonces tratando de responsabilizar al Gobierno de Francina Armengol por lo ocurrido a pesar de que ni la Fiscalía, ni la Policía ni la Guardia Civil fueron capaces de hallar nada que reprochar al Ejecutivo autonómico.

El segundo caso que repite estos días el líder del PP como si fuera algo nuevo es el de la violación de una menor cometida entre finales de 2016 y principios de 2017 por el exmarido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, hechos por los que fue condenado a cinco años de cárcel. Los tribunales investigan ahora si la conselleria de Oltra desatendió a la menor a raíz de la denuncia presentada por una exdirigiente de Vox. Hasta ahora ningún juzgado ha hallado responsabilidad alguna por parte del departamento que dirige la vicepresidenta valenciana.

Hay otro caso que Casado mencionó hace unos días pero al que ahora ha dejado de aludir. Es el que afecta a uno de los hijos de Juana Rivas, la mujer indultada parcialmente por el Gobierno después de haber sido condenada en 2018 por sustracción de menores cuando intentaba alejar a sus hijos del padre. El niño fue objeto en su día de una investigación judicial para aclarar si ciertas lesiones se correspondían con abusos sexuales, pero las diligencias acabaron en 2017 en un sobreseimiento provisional por falta de pruebas, lo que no impidió a Casado afirmar en el Congreso que Rivas los había ocultado.

La cifra de paro. Según Casado, en España hay en estos momentos 4,3 millones de españoles en el paro. Y pide a los ciudadanos que no se dejen “engañar”. En realidad las últimas cifras publicadas reflejan que el total de desempleados es en estos momentos de 3,1 millones (1,2 millones menos de lo que afirma el líder del PP), según datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2008 y está por debajo de los niveles previos a la pandemia. Lo que no impide a Casado reprochar al Gobierno que, según un informe de previsiones para 2022, el próximo año España tendrá el mayor porcentaje de desempleo de la Unión Europea.

La peor inflación de Europa. Es otra de las cifras que Casado repite últimamente para tratar de demostrar la catastrófica situación de la economía española. En realidad hay once países de la Unión Europea en peor situación, entre ellos Alemania, Holanda, Luxemburgo y Bélgica.

El país de la OCDE que más ha subido los impuestos. Es otro de los mantras que Casado repite sin cesar. Y también es falso. Lo que esta organización dice en un informe reciente es que España fue el país industrializado donde más creció el peso de la recaudación sobre el PIB en 2020: un incremento de 1,9 puntos porcentuales, que ha empujado la presión fiscal del 34,7% a un máximo del 36,6%. No se debe a un aumento de los tipos impositivos, sino a que el PIB cayó más que los ingresos tributarios.

El gobierno no ejecuta los fondos europeos. El líder del PP sostiene que, hasta ahora, el Gobierno sólo ha sido capaz de ejecutar 108 millones de los 24.198 de los fondos europeos que se incluyeron en los Presupuestos de 2021. En realidad, según el Ministerio de Asuntos Económicos, hasta ahora se han autorizado —el primer paso para gastar— 19.031 millones, casi el 80%. Ya están comprometidos —la fase de adjudicación de contrato o concesión de subvención— 17.228 millones (71%). En la fase final —el gasto— están 3.716 millones.