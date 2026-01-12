Un edil de Vox de Murcia imputado por difundir en redes un vídeo xenófobo

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de Molina de Segura (Murcia), Antonio Martínez (Vox), ha sido citado a declarar como investigado por la difusión en TikTok de un vídeo en el que grabó desde un coche a mujeres racializadas con sus hijos menores de edad paseando por la calle, acompañado del texto "Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez", y "Por esto #SoloQuedaVox", lo que fue denunciado por el PSOE como posible delito de odio.

Su portavoz en la comunidad murciana, Isabel Gadea, que llevó estos hechos a la Fiscalía, ha confirmado este lunes que el juzgado lo ha citado el 15 de enero para "explicar por qué utilizó su cargo para exponer públicamente a niños de Molina" con sus madres caminando por sus calles el 3 de febrero del 2025. "Quien señala a vecinos vulnerables no está capacitado para gobernar Molina, y mucho menos para ser el responsable de la seguridad ciudadana", su competencia, ha añadido.

El 13 de febrero, más de un centenar de vecinos de la localidad se manifestaron con pancartas frente al consistorio pidiendo la dimisión de Martínez: "Fuera racistas del Ayuntamiento".

Según el partido socialista murciano, el vídeo, grabado sin consentimiento y difundido por Martínez "con una clara intención xenófoba", señalaba a estas personas por su supuesto origen y las exponía públicamente. “El PSOE ha mantenido una postura firme desde el primer día. Lo que hizo no fue libertad de expresión, sino un señalamiento público", según Gadea, que considera que estigmatizaba "a un colectivo por su origen y religión, utilizando además la imagen de menores sin consentimiento. La apertura de diligencias previas confirma que el juzgado ve indicios suficientes para investigar".

El comunicado recuerda que el alcalde, José Ángel Alfonso (PP), decidió protegerlo y en un pleno extraordinario el 24 de febrero de 2025 votó en contra de reprobarlo, a lo que se sumó su grupo "ignorando el contenido xenófobo de las imágenes y la exposición de los menores”.