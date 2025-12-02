Prisión provisional para el líder neonazi de 'The Base' en España

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el presunto líder de la primera célula en España de The Base, la organización terrorista neonazi. El detenido fue arrestado en Castellón junto a otros dos presuntos integrantes de este grupo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía, que considera al presunto líder de esta célula, David D.G., responsable de delitos de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas. El magistrado considera procedente su ingreso en prisión provisional ante el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y ante "la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".

The Base es un grupo paramilitar neonazi fundado en 2018 en Estados Unidos que busca el colapso del sistema mediante actos terroristas para imponer la supremacía blanca y que cuenta con células en Canadá, Australia, Sudáfrica y varios países europeos. Según la policía estadounidenses y la Europol, su líder y fundador es Rinaldo Nazzaro, a quien se considera actualmente afincado en Rusia.

Según el auto, David D. G. lidera la célula de esta organización terrorista en España, y está dirigiendo la implantación y consolidación de este grupo en nuestro país. De hecho, ha estado en contacto directo con Nazzaro, según él mismo ha manifestado, "lo que demuestra su adhesión a los objetivos y fines" de la organización terrorista, como es la creación de células denominadas "unidades insurgentes", que, con encubrimiento y medidas de seguridad, realizan "ataques selectivos para desestabilizar los Estados en los que se encuentran incardinadas".

Es por tanto "conocedor", sostiene el juez, de la consideración de esta organización como entidad terrorista a nivel europeo y "asume y acepta las consecuencias jurídicas y penales que tiene la pertenencia a la misma, lo cual no solo ha aceptado, sino que ha hecho como propio". En ese contexto, añade el auto, ha realizado "una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos" de esta organización.

"Lucha por la secesión blanca"

Esto es, "en su ideario de odio, extremista y violento, sus objetivos, su defensa, propaganda de la organización, postulados aceleracionistas, adquisición y manejo de armas tipo PCP, técnicas de combate con armas blancas, teorías preparacionistas y survivalistas, equipamiento y entrenamiento táctico, etc., donde se observa su ideario extremista y violento, así como que el último fin es la que ellos denominan "lucha por la secesión blanca"".

Asimismo, ha realizado labores de adiestramiento a terceras personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases de armas en los alrededores de su localidad, Onda (Castellón), en los cuales se han observado a varias personas en sus prácticas. En este sentido, durante la investigación se ha observado que ha realizado "un acopio anormal de diversos tipos de armas y objetos lesivos", así como de indumentaria paramilitar o "material médico de combate".

Este acopio, agrega el juez, "no se ha quedado en el mero almacenaje de armas, principalmente armas blancas, si no que se ha observado la asiduidad con la que portan y utilizan este tipo de armas en vía pública lo que supone un peligro grave para la seguridad añadido a su radicalidad y violencia".

La filosofía de esta organización es "acelerar" la caída de las instituciones –de ahí el termino "aceleracionistas– mediante actos terroristas para provocar el caos y dar paso a una guerra racial y en último término a un Estado de hombres blancos.

Financiación con tráfico de drogas

También hay indicios de que habría estado recibiendo financiación de la organización internacional The Base y, asimismo, estaría financiando la actividad de la misma en España a través del tráfico de drogas a pequeña escala (marihuana y cocaína). Estaría también implicado "en múltiples actos violentos", como el que ha protagonizado junto a los otros dos presuntos integrantes de la célula detenidos con él, J. E. L, y D. A. F., con los que se desplazó en su vehículo a Madrid "a fin de localizar y dar una paliza a una tercera persona por simple venganza". Asimismo, habría mostrado con "asiduidad" su carácter "extremadamente violento" con incitación a la violencia contra terceras personas, "dada su radicalidad manifestada, lo que él mismo declara en conversaciones telefónicas o mensajes publicados".

Su papel predominante, unido a la pena que se le puede llegar a imponer, conlleva un riesgo de fuga ante el que el juez no considera suficiente el arraigo de que dispone. Aprecia además el riesgo de reiteración delictiva en la existencia de anteriores detenciones por delitos violentos y delitos de odio, en donde se aprehenden armas blancas y de gas con la utilización de balas de acero, unido a un "exacerbado doctrinario supremacista de nacionalismo blanco".

A todo esto se suma, indica el auto, que se está en "una fase inicial del procedimiento, lo que determina la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".