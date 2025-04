La embajada afgana en Madrid se queda en un limbo tras el escándalo de su ex número uno

La Embajada de Afganistán en Madrid ya no cuenta con personal diplomático acreditado. Es la situación en la que se queda tras el escándalo del anterior número uno de la sede afgana, Mohamad Rahim Peerzada, acusado de violencia sexual y corrupción. "Al final hemos ganado", celebra uno de los representantes de la sociedad civil afgana que este mismo miércoles mantuvo una reunión oficial con el Ministerio de Exteriores.

A finales de marzo, el equipo de José Manuel Albares anunciaba su decisión de dejar sin inmunidad al que entonces figuraba como número uno de la Embajada de Afganistán. Lo hacía después de que los medios de comunicación –entre ellos infoLibre– se hicieran eco de los testimonios de diversas mujeres que aseguraban ser víctimas de violencia sexual por parte del diplomático, señalado además por colectivos afganos como presunto cabecilla de una trama corrupta en el seno de la embajada.

Poco después de que la retirada de la inmunidad se hiciera pública, los miembros de la embajada se defendían. A través de un comunicado oficial, cargaban contra lo que consideran "rumores falsos" para atacar a la "embajada y su liderazgo", indicaban que las actividades en su sede "se desarrollan en estricto cumplimiento con las leyes" y se atrincheraban en la premisa de que las acusaciones "carecen de fundamento". La embajada decía en ese mismo comunicado que tomaría "las medidas necesarias contra los autores de estas conspiraciones".

Exteriores zanjó la polémica reiterando que "esta persona no representa a ninguna delegación oficial, no está acreditado en España y no goza de inmunidad diplomática en nuestro país". Pero las organizaciones querían ir un paso más allá y denunciaron que Peerzada seguía "operando ilegalmente dentro de la Embajada de Afganistán en Madrid". Hasta seis entidades de afganos residentes en suelo español solicitaron al Ministerio de Exteriores una reunión para exigir que la embajada no se convierta en "un refugio para corruptos, simpatizantes de los talibanes o grupos terroristas, sino en una institución al servicio de la diáspora afgana en España". Y la cita se ha celebrado este miércoles.

"Sin personal, sus funciones son limitadas"

Media docena de entidades pedían la "actuación inmediata del Gobierno español para iniciar un proceso judicial contra Mohammad Rahim Peerzada y, finalmente, proceder con su expulsión junto con su equipo corrupto y la sustitución de la dirección de la Embajada de Afganistán en Madrid". Para los activistas afganos, el siguiente paso lógico a la retirada de la inmunidad no era otro que "su destitución, enjuiciamiento y expulsión inmediata, junto con todos los empleados cómplices de sus actividades ilícitas dentro de la embajada".

En un documento fechado a 24 de marzo, los colectivos afganos remitían al Ministerio una propuesta de actuación, basada en un "plan de sustitución práctico e imparcial, que sea aceptable tanto para el Gobierno español como para la comunidad afgana residente en el país". Instaban, en definitiva, al cierre inmediato de la actual embajada y su sustitución paulatina por un organismo independiente, libre de vínculos con el régimen talibán, capaz de atender a la población afgana en el país y gestionar cualquier trámite burocrático.

Este miércoles a las 12 horas se produjo el encuentro, en el Palacio de Santa Cruz, según detalla uno de los asistentes. Las organizaciones afganas confirman que la cita concluyó con el compromiso de cerrar la embajada de forma inminente, pero fuentes oficiales lo matizan: "En la reunión con asociaciones afganas en Madrid, el Ministerio ha trasladado que en estos momentos la embajada de este país no cuenta con personal diplomático acreditado". Sobre si este paso implica o no un cierre definitivo, las mismas voces aclaran que es el país de origen quien debe decidirlo. Las organizaciones presentes en la reunión añaden que, según lo allí expuesto, "todas las actividades consulares" de la embajada han sido canceladas.

Fuentes diplomáticas explican a infoLibre que "sin personal, sus funciones son limitadas" y se ciñen únicamente a las que "reconozca el Estado español". Hay que tener en cuenta, matizan las voces pulsadas, que "no tenemos una relación normal con el Estado talibán, porque no les reconocemos. No entregan cartas credenciales, no figuran en la lista de embajadores", así que es "sólo una oficina representativa".

Detenido en Estados Unidos

En los últimos días, los acontecimientos en torno al exembajador se han precipitado. Otra de las demandas que inicialmente planteaban las organizaciones afganas tenía que ver con contener cualquier intento de fuga, para poder iniciar así un proceso judicial en su contra. Pero horas antes de que tuviera lugar la reunión de este miércoles, diferentes medios de comunicación se hacían eco de una última hora: la detención del afgano en Estados Unidos.

Peerzada se desplazó al país en un vuelo procedente de Turquía, según adelantó el medio estadounidense Político. El sábado, instantes después de aterrizar, fue detenido por los servicios de inmigración. Lo cierto es que el puzzle alrededor del exdiplomático tiene muchas piezas. Cuando Peerzada pisó suelo estadounidense, ni siquiera lo hizo bajo la identidad con la que era conocido en España. En su pasaporte, el nombre completo que figura es Mohammad Rahim Wahidi. Según se ha publicado en distintos medios, el exembajador mantenía una doble documentación con dos identidades diferentes.

En la petición presentada el domingo por los servicios jurídicos de Peerzada –disponible en este enlace–, donde se indica que ha sido embajador afgano en España, se dibujan dos cuestiones claves en relación a la detención. Por un lado, expone su abogado, "está siendo interrogado sobre las acusaciones de agresión sexual por parte de un activista" que busca "cerrar la embajada de Afganistán en Madrid", si bien las autoridades españolas "nunca presentaron cargos penales". Aunque "se le retiró el título", proclama su letrado, "se le permitió salir del país". Por otro lado, el escrito pone de relieve la investigación en torno al cuñado de Peerzada, quien está siendo investigado por su presunta implicación en el intento de asesinato de una periodista y activista estadounidente de origen iraní. Por el momento, los jueces han denegado la petición para liberar al exdiplomático.

La parálisis de la Fiscalía

Las agresiones sexuales que menciona el letrado en su escrito han sido narradas a lo largo del último mes en distintos medios de comunicación, fuera y dentro del país. Pero los hechos vienen de lejos.

El 26 de agosto de 2024, la Fiscalía provincial de Madrid recibió un correo electrónico donde se relataba una "agresión sexual con sumisión química ocurrida en Madrid y cometida por una persona que identifica por el nombre de D. Rahim Peerzada y de la que afirma ser el jefe de la embajada de Afganistán en España", según recoge el escrito de diligencias de investigación preprocesal. La Fiscalía trató entonces de recabar información "referida a la condición de personal diplomático del presunto autor del hecho a fin de concretar si existe inmunidad diplomática". La Policía Judicial concluyó finalmente que el denunciado era "integrante del Cuerpo Diplomático acreditado en España, ostentando el cargo de Consejero de la Embajada de la República Islámica en Afganistán".

Su inmunidad le protegió, así que el Ministerio Público determinó que "la condición de miembro del cuerpo diplomático impide realizar las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos por la autoridad policial y judicial española". El caso quedó archivado en septiembre del año pasado, sin posibilidad de recurso.

Este diario ha contactado con la Fiscalía de Madrid para saber si existe la posibilidad de reactivar el caso de oficio, teniendo ahora claro que el acusado no cuenta con inmunidad diplomática. Fuentes oficiales reconocen que hasta ahora no les consta que exista ninguna notificación oficial de la retirada de la inmunidad. Una vez aclarada esta cuestión, zanjan, podrán valorar el margen de actuación con el que cuentan. infoLibre también se ha puesto en contacto con otra de las mujeres afganas que ha expresado ser víctima de violencia sexual por parte del entonces jefe de la embajada, para saber si valora tomar acciones legales contra su presunto agresor. Por el momento, lo descarta.