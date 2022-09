Encuestas desfavorables y la búsqueda de una “gran apuesta”: los motivos para aplazar las primarias del PSOE en Madrid

A dos tiempos. Ferraz ha cerrado el calendario de las primarias para las municipales y autonómicas, dejando el proceso para noviembre y diciembre en las ciudades de Madrid y Las Palmas, con el fin de darse más tiempo para una elección potente y abriendo un posible escenario de remodelación de Gobierno para final de año.

El misterio de los tiempos se revelaba este jueves. La dirección socialista tenía que dar el visto bueno a las fechas de los procesos y ha ratificado en su mayoría que arranquen la semana que viene. El calendario ‘a’ establece que las candidaturas se deben presentar los días 19 y 20, culminando con las votaciones el 9 de octubre (primera vuelta) y 16 de octubre (segunda vuelta), mientras que el ‘b’ recoge que los aspirantes concurrirán entre el el 21 y 22 de noviembre, poniéndose las urnas los días 11 de diciembre (primera vuelta) y 18 de diciembre (segunda vuelta). A esta excepción se podían acoger los territorios que lo solicitaran.

La mayoría irán en la primera fecha, pero dos elecciones internas que despiertan dudas y expectación se retrasan: las ciudades de Madrid y Las Palmas. ¿Por qué? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene claro todavía el aspirante en la capital. Se han analizado los escenarios y no terminaba de convencer la fotografía actual a tenor de las encuestas internas. En el PSOE le dan gran importancia a esta elección: ven a un José Luis Martínez-Almeida en plena erosión y quieren ir a por todas en la lucha por el Palacio de Cibeles.

La favorita durante meses para ser la candidata era Mercedes González, actualmente delegada del Gobierno y que lidera la recién creada agrupación de Madrid ciudad. A la vez han sonado concejalas como Mar Espinar y Emma López. Pero no han terminado de cuajar durante estos meses y el aplazamiento servirá para dar una vuelta sobre los aspirantes. Las quinielas no cesan durante estas horas y pasan por nombres desde el propio Consejo de Ministros (Félix Bolaños, Margarita Robles, Pilar Llop, Fernando Grande-Marlaska) hasta independientes, ex políticos y figuras de la cultura.

La solicitud de aplazamiento la ha formulado la dirección del PSOE de Madrid pero en sintonía con Ferraz, según explican fuentes socialistas. Se trata de una “decisión estratégica” para “hacer lo mejor”. Los núcleos duros de la federación y nacional han ido hablado a lo largo del tiempo y se quiere “dar todo” con la candidatura. “Almeida es presa fácil”, comentan desde el PSOE de Madrid, por lo que se quiere una candidatura municipal que tire y anime al voto progresista.

Será una “apuesta fuerte”, comentan fuentes socialistas, que reiteran que quieren a alguien “con peso”: “Hay muchas opciones sobre la mesa”. “Una gran apuesta, un gran fichaje”, deslizan desde el PSOE.

Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo serán vitales en el ciclo político que finalizará con las generales de final de año. Un mal resultado para el PSOE sería terrible para Pedro Sánchez, pero en Ferraz insisten en que están fuertes en casi todos los territorios y aspiran a retener el gran poder que obtuvieron en 2019. Y Madrid jugará un papel muy importante, ya que es una plaza simbólica para la derecha.

Lo que sí se ha despejado es el camino para la Comunidad de Madrid. Entra dentro del primer calendario, lo que facilita la aspiración de Juan Lobato, secretario general del PSOE-M. No hay visos de una candidatura alternativa y lleva ya meses trabajando políticamente y mediáticamente para visualizarse como alternativa a Isabel Díaz Ayuso. Una apuesta a largo plazo, que sí ha convencido más en Ferraz, según fuentes socialistas.

El aplazamiento en Las Palmas -el actual regidor, Augusto Hidalgo, luchará por el cabildo insular- se interpreta en los círculos socialistas de manera nacional. Todo apunta a que Carolina Darias dará el paso para optar por su ciudad natal, abriendo la posibilidad de que deje el Gobierno a final de año. Esto ha levantado las sospechas dentro del partido de que Sánchez aproveche este ‘timing’ para llevar a cabo una remodelación del Ejecutivo para impulsarse de cara a las elecciones y darle la vuelta a las encuestas. Ese impulso se ha pedido desde parte del partido, ya que el actual Ejecutivo estaba diseñado para un escenario de recuperación económica.

El arranque del proceso de primarias y la reunión de este sábado de Pedro Sánchez junto a los barones territoriales en Zaragoza suponen el pistoletazo de salida para una larga precampaña de meses. El presidente se va a implicar de lleno y ha dado órdenes a los suyos: pisar mucho la calle, defender al Gobierno en cada plaza, transmitir ilusión y esperanza y hacer mucha pedagogía sobre las medidas puestas en marcha por la coalición.

Retener el poder territorial y obsesión por las grandes ciudades

Hay mucha confianza en seguir gobernando en territorios como Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), Extremadura (Guillermo Fernández Vara), Canarias (Ángel Víctor Torres), Navarra (María Chivite), Asturias (Adrián Barbón), Baleares (Francina Armengol) y Aragón (Javier Lambán). En la Comunidad Valenciana, sostienen en el PSOE, Ximo Puig está fuerte pero la batalla será dura. También se presenta complicada La Rioja, pero se confía en que Concha Andreu pueda retener la Presidencia. Todo ello con las complicaciones en la aritmética que puedan surgir por la debilidad de Podemos en la cita, sin la implicación de Yolanda Díaz. Tienen que celebrarse primarias en Murcia (José Vélez se presenta como favorito) y en Cantabria, donde se han retrasado al segundo turno. Pablo Zuloaga, vicepresidente regional, competirá y el aplazamiento se debe más a buscar aspirante al Ayuntamiento de Santander, según fuentes socialistas.

La obsesión y principal problema que puede tener el PSOE son las grandes ciudades. Por eso que se dé tiempo Sánchez para encontrar una opción potente en Madrid. En Barcelona, cuyas primarias corresponden al PSC en octubre, todo apunta a que Jaume Collboni repetirá (él ha dicho que se presentará y Miquel Iceta se ha autodescartado). En Sevilla se confía en Antonio Muñoz, sucesor de Juan Espadas, y en Valencia está encarrilado para que finalmente sea Sandra Gómez (no habrá retraso en las primarias municipales). En Zaragoza el proceso parece dominado por Lola Ranera, aunque no hay mucho optimismo en lograr la Alcaldía, entre otros factores por la mega división de la izquierda allí. No obstante, el escenario podría cambiar, señalan fuentes socialistas aragonesas, sí el PP hace saltar al actual alcalde, Jorge Azcón, al ruedo autonómico.