Engaños, medias verdades y tergiversaciones: lo de Feijóo no es un tropezón, es una estrategia

No es un error ni un tropezón de un candidato expuesto al escrutinio de la opinión pública. Lo que Alberto Núñez Feijóo está haciendo desde que es candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, y especialmente desde que se enfrentó a Pedro Sánchez en el cara a cara organizado por el grupo Atresmedia, es apoyar su discurso en una sucesión continua de argumentos engañosos, medias verdades y tergiversaciones con el objetivo deliberado de distorsionar el debate público y evitar abordar las cuestiones principales o responder preguntas directas.

Acostumbrado durante trece años en Galicia a moverse en un entorno siempre amable, en el que sus afirmaciones nunca eran sometidas a contradicción, el equipo de Feijóo diseñó un itinerario mediático concebido para mantenerlo siempre a salvo de preguntas incómodas desde su llegada a Madrid. Las ruedas de prensa que ha ofrecido en la capital en el último año con más de dos o tres preguntas se pueden contar con los dedos de una mano. Lo mismo ocurre con las entrevistas en medios no afines.

En lo que va de 2023, el único medio ajeno al espacio político de la derecha que Feijóo ha visitado, a diferencia de Pedro Sánchez, ha sido la Cadena Ser. Por primera vez, el conductor de un programa en directo, Aimar Bretos, le preguntó sobre su sobresueldo en el PP, revelado en su día por infoLibre y uno de los asuntos que más ha perturbado la precampaña del aspirante conservador a la Presidencia del Gobierno. Feijóo reconoció que el PP le paga un sueldo además del que cobra como senador pero se negó a revelarlo. Pero aún no ha actualizado su declaración en el Senado ni ha publicado esos ingresos en la web del PP, tal y como exige la Ley de Transparencia.

Periodismo

La novedad de este lunes no es que Feijóo mintiera sobre la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, que según él el PP siempre llevó a cabo, sino que lo dijo por primera vez en un medio, en este caso La 1 de RTVE, donde una periodista, Silvia Intxaurrondo, le hizo ver que eso era mentira. Un simple repaso de sus declaraciones de las últimas semanas permite comprobar que repitió la misma afirmación en el debate con Sánchez y en diferentes entrevistas sin que nadie le replicase diciéndole que era falso.

También es falso que el PP haya apoyado la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC en esta legislatura. Cuando se le plantea, Feijóo trata de sembrar dudas diciendo que él mismo apoyó una moción a favor en el Senado (una moción no tiene fuerza de ley) para esconder que el PP rechazó la medida cuando se tramitó en el Congreso. Cuando no hay nadie que le contradiga, la afirmación falsa queda sin réplica.

Las mentiras con las que Feijóo dominó el debate con Sánchez de la semana pasada, y que el presidente fue incapaz de replicar, están bien documentadas. También las repite en cada mitin y en cada entrevista, sin que nadie las contradiga, salvo en raras excepciones. Una de ellas tuvo lugar la semana pasada en Onda Cero, cuando el presentador de Más de Uno, el periodista Carlos Alsina, le hizo ver que había mentido al culpar a Sánchez del archivo del caso Pegasus, cuando es público y notorio que fue consecuencia de la falta de colaboración del Gobierno de Israel. ¿La excusa? Un teletipo supuestamente equivocado de una agencia cuyo nombre no recuerda y que nadie encuentra.

El equipo de Feijóo y él mismo saben perfectamente que no están diciendo la verdad. Plataformas de verificación de noticias y lucha contra la desinformación, y multitud de medios, llevan un año certificando sus mentiras, pero él vuelve a repetirlas al día siguiente.

Trumpismo

¿Por qué lo hace? Lo cierto es que en esto Feijóo no hace más que copiar el enfoque utilizado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su mandato y campañas electorales, caracterizado por el uso frecuente y sistemático de afirmaciones falsas o engañosas. Es una estrategia basada en la difusión de información incorrecta con el objetivo de moldear la opinión pública, desacreditar a sus oponentes y mantener el control de la narrativa política.

La hoja de ruta de falsedades de Trump incluye afirmaciones infundadas o exageradas sobre una variedad de temas, desde asuntos políticos y económicos hasta eventos mundiales. Utiliza una retórica agresiva y controvertida, repitiendo sus afirmaciones incluso cuando eran desmentidas por hechos o evidencias. Además, aprovechó las redes sociales y los medios de comunicación para difundir y amplificar sus mensajes, evitando así el escrutinio directo de la prensa.

Esta estrategia generó polémica y división en Estados Unidos, ya que minó la confianza en las instituciones y en la información verificada, creando una polarización en la opinión pública.

Decir la verdad

Paradójicamente, en los mítines que Feijóo protagoniza a diario, especialmente los programados después del debate a dos, el líder del PP repite constantemente que Sánchez miente y tiene escasa preparación. Su equipo, asegura casi a diario, elaboró un informe de 11 folios con "todas las mentiras y datos falsos que dio el señor Sánchez durante todo el debate". A él, en cambio, le importa mucho que se diga que no miente, porque si lo hace estaría siendo "un sanchista más" y él ha venido para derogar el "sanchismo".

"Yo tengo una trazabilidad que no me permite cambiar de opinión en función de lo que me interesa". "Cuando estamos rodeados de la mentira sanchista, la solución está en un partido que diga la verdad", repite un día sí y otro también mientras multiplica casi por tres el número real de asesores de La Moncloa, discute las cifras de crecimiento económico y empleo, y afirma que, con Sánchez, el año que viene todas las autovías y autopistas serán de pago.

"Quiero ganar para que la verdad venza a la mentira, porque cuando la mentira le gana a la verdad, automáticamente has fracasado desde el punto de vista político, social, institucional y personal", proclamó este lunes en Barcelona.