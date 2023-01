ERC y Compromís piden cuentas por la no entrega de medallas tras la Supercopa femenina de fútbol

Esquerra Republicana y Compromís han pedido cuentas al Gobierno y a la Real Federación Española de Fútbol por la ausencia de representantes institucionales en la final de la Supercopa del pasado fin de semana y por el hecho de que las jugadoras del FC Barcelona, que se impusieron a las de la Real Sociedad, tuvieran que recoger ellas mismas sus medallas de campeonas, ha informado Europa Press.

Para ERC, el hecho de que propias jugadoras tuvieran que ir cogiendo sus medallas de la caja, "demuestra un absoluto desprecio por los valores deportivos, así como por las jugadoras y seguidores de la final".

Además, los independentistas acusan a la federación de mentir cuando dice que se actúo igual que el año pasado porque en 2022 "se hizo entrega de las medallas en césped a las jugadoras y no se dejó una caja para que las cogieran ellas mismas".

En este contexto, ERC ha presentado una serie de preguntas escritas al Gobierno en el Congreso para que se pronuncie sobre lo sucedido, explique por qué nadie del Gobierno fue al partido, si piensa disculparse por su ausencia, qué medidas va a tomar para que no vuelva a "despreciarse" al fútbol femenino de esta manera.

No pasa ni en la categoría de Alevín

ERC también quiere saber si considera que la federación "antepone el fútbol masculino al femenino", si cree que estos hechos entran en contradicción con la nueva Ley del Deporte que pone el énfasis "en la no discriminación por motivo de género". "¿El Gobierno y/o el Consejo Superior de Deportes van a instar a la federación a mostrar su respeto por el feminismo dejando de realizar la final de la supercopa de España masculina en un país enemigo de los derechos de las mujeres como Arabia Saudí?", reza otra de las preguntas de ERC.

De su lado, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado de "vergonzantes" las imágenes del domingo. "Eso no pasa ni en las competiciones de infantiles y alevines", ha protestado en rueda de prensa, subrayando que no valen "excusas" por parte de la federación, a la que ha exigido que pida "disculpas" y se comprometa "a que no vuelva a pasar".

ERC y Compromís se suman con estas críticas a las que ya lanzó este lunes el PP a través de su portavoz de Deportes, Javier Merino, que tachó de "indignante" el trato recibido por las campeonas. A su juicio, "al Gobierno y a la Federación se les llena la boca hablando de igualdad en el deporte, pero la realidad es completamente diferente". Por ello, anunció el PP registrará una iniciativa en el Congreso "para que no vuelva a ocurrir".