ERC mantiene su 'no' a los Presupuestos de Illa tras una reunión entre Sánchez y Junqueras

ERC mantiene su rechazo a negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 al considerar que los compromisos del PSOE para que Cataluña recaude el IRPF no son suficientes, tras la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder republicano, Oriol Junqueras.

Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes de ERC, Sánchez y Junqueras se reunieron ayer en la Moncloa para abordar la recaudación del IRPF, una de las condiciones fijadas por los republicanos para poder sentarse a negociar las cuentas de la Generalitat, un encuentro que no sirvió para desencallar la situación al no haber obtenido un compromiso explícito al respecto.

ERC celebra este sábado una reunión de su ejecutiva y después reunirá a su consejo nacional, máximo órgano del partido entre congresos, en el que Junqueras expondrá a los dirigentes el estado de las negociaciones e intervendrá ante los medios de comunicación.

El pasado viernes, el presidente catalán, Salvador Illa, reafirmó su "compromiso total" con los acuerdos de investidura, en especial con "avanzar" en el despliegue de la hacienda catalana y que esta pueda asumir la gestión del IRPF, una medida a la que Hacienda se opone.

De hecho, ERC ha retirado esta semana su proposición de ley al ver "más factible" negociar enmiendas al nuevo modelo de financiación que incluyan esta cesión, aunque Junqueras pidió el lunes que el PSOE mostrara su apoyo a esta vía.

Es una reclamación que ERC hace semanas que plantea y fuentes del partido consultadas por EFE se habían mostrado "decepcionadas" con las primeras declaraciones del presidente catalán sobre esta cuestión en su regreso al trabajo tras un mes de baja.